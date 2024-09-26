برنامج الأغذية يحتاج 3.9 مليون دولار لنهاية 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال برنامج الأغذية العالمي، إنه استأنف أنشطة التغذية المدرسية في العديد من المملكة، منذ بداية أيلول، تزامنا مع بدء العام الدراسي الحالي 2024/2025.

ووفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمي،

يستهدف برنامج التغذية المدرسية 520 ألف طالب وطالبة معرضين للخطر في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية.

ويشير التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزا وشيكا في التمويل في إطار محظة التغذية المدرسية، والتي قد تؤدي إلى الحد من القدرة على الوصول إلى الطلاب المعرضين للخطر في المجتمات الضعيفة.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي، إلى 3.9 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي 2024، لمواصلة تقديم وجبات صحية وألواح التمر لـ 520 ألف طالب وطالبة في العديد من المدراس، بحسب التقرير.

ويستهدف البرنامج؛ الطلبة في المناطق الأقل حظا بهدف تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية، بالإضافة إلى الطلبة اللاجئين.

ووفق البرنامج؛ تتضمن الوجبة الصحية حبة معجنات وحبة خضار وحبة فاكهة في 10 مطابخ إنتاجية لمدة 60 يوما في الفصل الدراسي الواحد، في حين يُقدّم نموذج البسكويت بنوعيه؛ المدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين للطلبة على مدار 50 يوما خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية تعمم على مديريات التربية المستهدفة بالمشروع.

وتتراوح أعمار الطلبة المستفيدين من الوجبة الصحية بين 5 و11 عاما، حيث يجري توزيع البسكويت بنوعيه على الطلبة المشمولين في البرنامج، وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.

ووفق وزارة التربية والتعليم؛ أثبتت الدراسات التي رافقت تنفيذ المشروع تحسن الوضع الصحي والتغذوي والتربوي للطلبة المشمولين بالمشروع والمتمثلة بـ "تقليل المشاكل التغذوية الصحية والمتمثلة بنقص فيتامين (أ) وعنصر الحديد لدى الطلبة المشمولين، وانخفاض نسبة الغياب والتسرب لدى الطلبة المشمولين، زيادة فاعلية الطلبة ومشاركتهم داخل الغرفة الصفية، وتعديل سلوكيات واتجاهات الطلبة المتعلقة بالتغذية والصحة، وتقليل المصروف اليومي للطالب وبالتالي تخفيف العبء المالي على رب الأسرة".