نيشين وايد تستعرض أهم المشاريع في رأس الخيمة

نظمت شركة نيشين وايد اكسيلانسي ميدل ايست للعقارات اليوم العقاري المفتوح لاستعراض أهم المشاريع العقارية في إمارة رأس الخيمة، مؤخراً وذلك بحضور المستثمرين والمهتمين بشراء العقارات.

جرى تنظيم اليوم العقاري المفتوح في فندق الحبتور بالاس - شارع الشيخ زايد، بحضور عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير، وسامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وزياد حناوي نائب الرئيس للمبيعات في رأس الخيمة العقارية، وراهول كومار غوبتا - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آرك للتطوير العقاري، أندريه تشارابيناك الرئيس التنفيذي لشركة ماجور للتطوير العقاري وعدد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال وغيرهم.

قالت نانسي يونس الشريك التنفيذي لشركة نيشن وايد اكسيلانسي ميدل ايست للعقارات: «شهد اليوم العقاري للمشاريع في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً وسجلنا اهتماماً واسعاً في عدد من المشاريع المطروحة للبيع، وإننا على ثقة أن الإقبال على شراء وتملك العقارات في إمارة رأس الخيمة يفوق التوقعات بفضل البنية التحتية المتطورة والمشاريع العقارية الأحدث والأكثر تميزاً».

وأضافت: «نحرص من خلال اليوم المفتوح أن نكون أقرب إلى الجمهور للكشف عن أحدث المشاريع سواءً في رأس الخيمة أو الإمارات الشمالية، وقد نجحنا في أن نحظى بثقتهم كوننا نسوق لأهم المشاريع وأبرزها في الدولة».

وأكدت أن رأس الخيمة أصبحت وجهة عقارية مميزة في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها في الوقت الراهن، واحتضانها لأهم وأرقى العقارات التي تتناسب مع جميع الراغبين بالتملك والشراء.

وتابعت: تولي حكومة رأس الخيمة القطاع العقاري اهتماماً كبيراً خاصة مع دعمها وتشجيعها للمشاريع العقارية القائمة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول المزيد من المشاريع إلى السوق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الشراء والتملك في الإمارة.

وأكدت أن رأس الخيمة تحولت إلى وجهة إقليمية هامة للاستثمار والتملك العقاري، مما ساهم في ارتفاع الطلب على شراء العقارات بها.

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