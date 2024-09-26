«آبل» تخسر 15 مليار دولار في يوم.. وسهم ترامب ميديا يرتفع

«آبل» تخسر 15 مليار دولار في يوم.. وسهم فورد يتراجع 4%

نيويورك - وكالات

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين في جلسة الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات الاقتصادية والإشارات بشأن خفض الفائدة في المستقبل. وأظهرت أداة FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفدرالي الأمريكي في اجتماعه في نوفمبر ارتفعت إلى57%.

هبط سهم «آبل» بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء لتفقد الشركة 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة انخفاض مبيعات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية، بما في ذلك أجهزة iPhone، في الصين في أغسطس على أساس سنوي، بحسب «سي إن بي سي».

من جهة أخرى، تراجع سهم Ford بأكثر من 4% مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو شهرين بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توصياته بشأن شركة صناعة السيارات.

و تم تخفيض تصنيف سهم الشركة من «وزن زائد» إلى «وزن متساوٍ»، كما تم خفض سعرها المستهدف إلى 12 دولارًا من 16 دولارًا.





ترامب ميديا

هذا وارتفعت أسهم ترامب ميديا بأكثر من 11%،

حيث كانت أغلبية الشركة المملوكة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب تتطلع إلى استعادة الخسائر من عمليات البيع التي اكتسبت زخماً بعد انتهاء صلاحية عمليات حصر بيع الحصص.

ارتفع سهم DJT عند جرس الافتتاح، وواصل الصعود مع تداول الأسهم فوق 14.10 دولاراً.













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