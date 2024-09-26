27 تريليون درهم قيمة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي بحلول 2030

أطلق حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام تقريراً جديداً بعنوان «الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024»، حيث يشير التقرير إلى أنّ الاقتصاد الرقمي الإبداعي العالمي سيواصل نموّه لتصل قيمته إلى 27 تريليون درهم . ويسلّط هذا النمو الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع ودورها في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظلّ توسّع نطاق تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب (ويب 3) والواقع الافتراضي.

ويضمّ «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024»، والذي بادر حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام إلى إعداده بالشراكة مع مؤسسة «مونستار لاب»، بيانات وملاحظات تمّ جمعها من خلال التواصل مع أكثر من 20 جهة من قادة القطاع واستطلاع آراء 400 متخصّص في مجال التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لتوفير نظرة شاملة حول الفرص المتاحة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي على المستوى العالمي.

ويأتي إصدار هذا التقرير تزامناً مع ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي، حيث احتلت الإمارة المرتبة الأولى ضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس أموال المشاريع وفرص العمل الجديدة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في عام 2023، وذلك وفقاً لتقرير أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤسسة «فايننشال تايمز».

وتشير التوقعات في «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024» إلى تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً مركّباً بنسبة 11% سنوياً لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لنموذج مبتكر بادرت مؤسسة «مونستار لاب» إلى إعداده لتوقّع حجم السوق. ويعكس هذا النموذج متوسّط الحجم الإجمالي المتوقّع لأسواق قطاعي التصميم والإعلام العالميين، فضلاً عن القطاعات الأخرى التي يجري تحديدها وفقاً لمعايير دولة الإمارات والمعايير العالمية، بما في ذلك الكتب ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والثقافة والتراث والفنون البصرية والأزياء وتصميم المنتجات.

وتأتي نتائج هذا التقرير في وقت غاية في الأهمية بالنسبة للقطاعات الإبداعية، حيث يسهم ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بلوغ آفاق جديدة على صعيد عمليات الإنتاج، لإحداث تغيير إيجابي ملحوظ في نماذج الأعمال القائمة اليوم. ويُلقي هذا التقرير الذي بادر إلى إعداده حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام، وهما من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة والتابعة لمجموعة تيكوم في دبي، الضوء على أثر النمو المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا الناشئة على المهارات والخدمات، بدءاً من تصميم الأزياء والهندسة المعمارية وصولاً إلى الفنون البصرية والإعلانات والفعاليات.





وفي هذه المناسبة، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام، إلى ما شهده العالم خلال العقد الماضي من تحوّلات جذرية ملحوظة في أساليب إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات من خلاله، مؤكداً إلى أنّ هذه التحولات التي تواصل الظهور بوتيرة سريعة تستوجب حتماً تزويد مواهب الغد بما يلزمها من مهارات وبرامج تدريب من أجل تمكينها من الاستفادة القصوى من إمكاناتها الكامنة. وقال: «تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب (ويب 3) والواقع الافتراضي في تصوّر آفاقٍ جديدة وواعدة لقطاع الإعلام المستقبلي، لكنّ مثل هذا القطاع القائم بشكل رئيسي على التكنولوجيا يستوجب بالطبع فهماً عميقاً وشاملاً للآثار المحتملة لمثل هذه التقنيات الناشئة».

وأثنى ماجد السويدي على الإستراتيجيات الحكومية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دبي للإعلام، التي تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالقطاع الإبداعي الرائد القائم على الابتكار فضلاً عن أثرها في دعم وتعزيز القدرات المحلية في مجال صناعة المحتوى. وقال: «نحن حريصون في مدينة دبي للإعلام على مواصلة الاضطلاع بدورنا البارز في تعزيز سلسلة قيمة قطاع الإعلام المحلي بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرات والإستراتيجيات الوطنية».

وأضاف: «يقف صنّاع المحتوى اليوم أمام حقبة واعدة غنية بالفرص اللامحدودة، بينما تواصل الابتكارات التكنولوجية التأثير على كلّ جانب من جوانب حياتنا اليومية. لذا يُعدّ هذا التقرير الحصري بمثابة نموذج يمكن للجيل الجديد من المبدعين والمبتكرين الانطلاق منه لرسم مستقبل واعد».





ومن جانبها، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، على الدور المحوري الذي تلعبه القطاعات الإبداعية حول العالم في دفع عجلة النمو الاقتصادي قُدُماً. وأشارت إلى أنّ الدعم الإستراتيجي الذي تقدّمه دبي يهدف إلى تمكين القطاع الإبداعي من بلوغ آفاق جديدة والاستفادة القصوى من إمكاناته الكامنة. وينعكس ذلك جلياً من خلال إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصبح 5% بحلول العام المقبل.

وقالت خديجة البستكي: «تسهم المبادرات الوطنية الإستراتيجية وسياسات التنمية المدروسة والداعمة للأعمال التجارية والتركيبة السكانية الغنية بالتنوّع وتعدّد الثقافات في دبي بإعداد مجتمع إبداعي استثنائي. وقد كان لكلّ هذه العوامل دور فاعل في انضمام دبي إلى شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الإبداعي. وكي نتمكّن من مواصلة إسهام دبي بشكل ملحوظ في نمو قطاع التصميم العالمي، يتعيّن علينا مواصلة وضع الخطط الاستباقية والاستعداد لتلبية احتياجات القطاع المستقبلية من خلال التعاون والابتكار. ويعكس هذا التقرير التزام حي دبي للتصميم الراسخ بمواصلة تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة، لضمان مستقبل واعد يحصل من خلاله أصحاب المصلحة من المبدعين والمبتكرين على كلّ ما يلزمهم من أدوات ومهارات لدعم نموّهم وتقدّمهم».

الدور البارز للتكنولوجيا الناشئة

يلقي هذا التقرير الضوء على دور هذا التوجّه العالمي في تمكين الاقتصاد الإبداعي من الارتقاء بصناعة المحتوى وتركيز العمليات التجارية على العملاء، في ظلّ اهتمام المواهب الإبداعية العالمية بالاستفادة من الإمكانات ذات الأثر الملحوظ لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنفيذ أعمالها بشكل آلي أو تعزيز كفاءتها والابتكار فيها. ويتوقع أكثر من 42% من الخبراء في مجال التصميم و46% من الخبراء في مجال الإعلام، والذين شاركوا في استطلاع الرأي على هامش إعداد هذا التقرير، أن يكون للتكنولوجيا الناشئة والمتقدّمة وحلول الذكاء الاصطناعي أثر ملحوظ على مجالات عملهم خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ما سبق، يتطرّق هذا التقرير إلى الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات من خلال إسهامها بشكل فاعل في نمو القطاع الإبداعي العالمي، لا سيّما باعتبارها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة في نمو اقتصادها الإبداعي وتعزيز قدراته الرقمية. ويوافق معظم المتخصّصين في مجال التصميم (83%) والإعلام (77%)، والمشاركين في استطلاع الرأي، على إسهام دبي ودولة الإمارات في توفير البنية التحتية الحديثة الداعمة للتميّز في قطاع الإبداع.

ويلجأ هذه التقرير من إعداد حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام إلى مقارنة دبي بأبرز عواصم التصميم حول العالم، مثل ميلانو ولندن، والوجهات الرائدة في مجال الإعلام، مثل مانشستر ولوس أنجلوس، حيث يشير إلى الدور ذي الأثر العالمي الملحوظ الذي تواصل دبي الاضطلاع به يوماً بعد يومٍ من خلال المزايا التي توفرها لتحفيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي، بما في ذلك الابتكار وتنمية المواهب وتوفير الدعم الحكومي اللازم والبنية التحتية الداعمة.

وقد ساهمت الفعاليات الرائدة مثل أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حي دبي للتصميم في فبراير 2023 بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، في ترسيخ مكانة دبي الإبداعية على الساحة العالمية بشكل ملحوظ. وتلعب الإستراتيجيات الوطنية الرائدة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الأولى من نوعها في منطقة الخليج، دوراً بارزاً في تسريع وتيرة دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بكافة جوانب اقتصاد دبي المتنوّع.

وتسهم كذلك المبادرات الوطنية الرائدة، مثل رؤية «نحن الإمارات 2031» وقرار مجلس الوزراء الإماراتي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي على مستوى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، في توفير بيئة أعمال داعمة لتطوير وتعزيز سلسلة القيمة المحلية بما يسهم في تنمية المواهب الإبداعية المستقبلية.

يمكن الاطلاع على تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024 من إعداد حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام عبر الضغط هنا.

ويأتي نشر هذا التقرير في أعقاب إعلان حي دبي للتصميم عن خططه الطموحة للتوسّع، والتي تسهم في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي عبر الارتقاء بمهارات المصمّمين المحليين والإقليميين والعالميين. ومن شأن ذلك أن يتيح الوقوف على العديد من أوجه التآزر بين منظومات الإبداع العالمية، لتحفيز المبدعين على الابتكار وتعزيز سُبُل التعاون في ما بينهم ودعم نموّهم خلال مختلف مراحل مسيرتهم المهنية. ولهذه الغاية، يوفر حي دبي للتصميم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المتخصّصة والمبتكرة، والتي تضمّ مساحات مكتبية مرنة ومساحات عمل مشتركة وحاضنة الأعمال in5 للتصميم التابعة لمجموعة تيكوم، فضلاً عن أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الرائدة على مدار العام والتي تسهم في تعزيز مكانة حي دبي للتصميم وجهةً إبداعيةً عالميةً نابضة بالحياة.

وكانت مجموعة تيكوم قد بدأت في أغسطس 2024 بإنشاء مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في إطار المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة للعملاء ضمن قطاعات التصميم والأزياء والإبداع، بما في ذلك «شوبار» و«زها حديد» للهندسة المعمارية ومجموعة شلهوب و«بربري».

أما مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، فهي من الوجهات الرئيسية التي تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، من خلال توفير منصّة مبتكرة للمحتوى الإعلامي عالي الجودة وقدرات إنتاج المحتوى، وتُعدّ مقراً لأبرز شركات القطاع على غرار «سي إن إن» و«تومسن رويترز» و«أو إس إن». وتشكّل مدينة دبي للإعلام، إلى جانب مدينة دبي للإنتاج التي تضمّ حاضنة الأعمال in5 للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم والذي يضمّ أكثر من 3,500 عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية التي يعمل فيها ما يزيد عن 38 ألف مبدع محترف.

يُعدّ حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية ومجمّع دبي للعلوم.

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