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«إكسون موبيل» تسدد 27 مليار درهم ضرائب وعائدات في الإمارات خلال 2023

9/26/2024 5:19:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» أنها دفعت 7.41 مليارات دولار (27 مليار درهم ) لدولة الإمارات، ضرائب وعائدات حقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا الكشف في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة، بحسب بلومبرغ.

وفقاً لملف تنظيمي قدمته بموجب المادة 1504 من قانون «دود فرانك»، أوضحت الشركة الأربعاء أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً. وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليارات دولار.

في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك فيها «إكسون» أكبر معدل إنتاج، دفع عملاق النفط 6.58 مليارات دولار، حيث ذهب حوالي ثلثي المبلغ إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية، وبقية المبلغ للحكومة الفيدرالية. وأشارت «إكسون» إلى أن هذا الرقم «لا يعكس تقديراً دقيقاً» لإجمالي التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، نتيجة للائتمانات والمدفوعات المتعلقة بالأعوام السابقة.

ذكرت «إكسون» في الإفصاح أنها ثالث أكبر جهة مدرجة ضمن مجموعة «فورشين 25» للشركات الأمريكية تدفع ضرائب الدخل نقداً على مستوى العالم.

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