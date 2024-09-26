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وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن

9/26/2024 5:19:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدَّم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن برئاسة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له.

وأعرب الوفد، خلال زيارته اليوم مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساتهم لأسر الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع اليوم عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة».

وأضاف أن «زملاء الشهداء المصابين يتلقون حالياً أفضل خدمات الرعاية الصحية بالدولة متمنين لهم دوام الصحة والسلامة».

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