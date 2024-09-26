طيران الإمارات تلغي رحلاتها من وإلى بيروت حتى 1 أكتوبر 2024

أعلنت طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي عن إلغاء جميع الرحلات الجوية بين دبي وبيروت حتى 1 أكتوبر 2024.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء جاء نتيجة للظروف الحالية في لبنان.

وأكدت طيران الإمارات أن المسافرين الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى بيروت عبر دبي لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم.

كما دعت العملاء المتأثرين إلى التواصل مع وكلاء الحجز المعنيين لترتيب بدائل سفر، أو الاتصال بالشركة مباشرة في حال تم الحجز عبر طيران الإمارات.

وأشارت الشركة إلى أهمية تحديث العملاء لبيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة «إدارة الحجز» على الموقع الرسمي، لضمان تلقي أي تحديثات حول رحلاتهم.

وأكدت طيران الإمارات أنها تراقب الوضع في لبنان عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية، معربة عن أسفها لأي إزعاج قد ينجم عن هذا القرار، لكنها شددت على أن سلامة المسافرين والطاقم لا يمكن المساس بها.

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