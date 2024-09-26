طيران الإمارات تلغي رحلاتها من وإلى بيروت حتى 1 أكتوبر 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي عن إلغاء جميع الرحلات الجوية بين دبي وبيروت حتى 1 أكتوبر 2024.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء جاء نتيجة للظروف الحالية في لبنان.
وأكدت طيران الإمارات أن المسافرين الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى بيروت عبر دبي لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم.
كما دعت العملاء المتأثرين إلى التواصل مع وكلاء الحجز المعنيين لترتيب بدائل سفر، أو الاتصال بالشركة مباشرة في حال تم الحجز عبر طيران الإمارات.
وأشارت الشركة إلى أهمية تحديث العملاء لبيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة «إدارة الحجز» على الموقع الرسمي، لضمان تلقي أي تحديثات حول رحلاتهم.
وأكدت طيران الإمارات أنها تراقب الوضع في لبنان عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية، معربة عن أسفها لأي إزعاج قد ينجم عن هذا القرار، لكنها شددت على أن سلامة المسافرين والطاقم لا يمكن المساس بها.
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