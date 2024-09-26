ولي العهد جهود الكويت مستمرة نحو تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الناتو

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تعزيز التواصل بين
دول مبادرة استطنبول و"الناتو" ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني
تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أقيمت يوم الأربعاء، احتفالية مرور الذكرى ال20 على إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون في مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذه المناسبة ألقى سموه كلمة أكد خلالها على جهود دولة الكويت نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والنهوض بها خاصة وأنها أول دولة انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون في عام 2004 مشيرا سموه إلى أن دولة الكويت تحتضن أول مركز من نوعه خارج حدود الحلف وهو مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون الذي تم تدشينه في العام 2017 والذي يحتفل هذا العام بالذكرى السابعة على تأسيسه، مبينا سموه دور المركز الإقليمي في استضافة العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والتعليمي، مستعرضا جهود دولة الكويت المستمرة في تعزيز التواصل بين الدول الشريكة وحلف شمال الأطلسي ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني والتعاون الفني والتدريبي بين الجانبين بما يفضي إلى استقرار المنطقة.
بدوره ألقى ينس شتولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على أهمية الجهود والدور الذي تقوم به دولة الكويت في تعزيز الشراكة بين حلف الناتو ودول المبادرة.
هذا وقد حضر الاحتفالية أصحاب الفخامة والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشركاء في مبادرة إسطنبول للتعاون بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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