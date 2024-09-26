ولي العهد جهود الكويت مستمرة نحو تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الناتو

تعزيز التواصل بين

دول مبادرة استطنبول و"الناتو" ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني





تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح الخالد، أقيمت يوم الأربعاء، احتفالية مرور الذكرى ال20 على إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون في مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذه المناسبة ألقى سموه كلمة أكد خلالها على جهود دولة الكويت نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والنهوض بها خاصة وأنها أول دولة انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون في عام 2004 مشيرا سموه إلى أن دولة الكويت تحتضن أول مركز من نوعه خارج حدود الحلف وهو مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون الذي تم تدشينه في العام 2017 والذي يحتفل هذا العام بالذكرى السابعة على تأسيسه، مبينا سموه دور المركز الإقليمي في استضافة العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والتعليمي، مستعرضا جهود دولة الكويت المستمرة في تعزيز التواصل بين الدول الشريكة وحلف شمال الأطلسي ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني والتعاون الفني والتدريبي بين الجانبين بما يفضي إلى استقرار المنطقة.

بدوره ألقى ينس شتولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على أهمية الجهود والدور الذي تقوم به دولة الكويت في تعزيز الشراكة بين حلف الناتو ودول المبادرة.

هذا وقد حضر الاحتفالية أصحاب الفخامة والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشركاء في مبادرة إسطنبول للتعاون بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.