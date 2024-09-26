هيئة الاتصالات إعادة خدمة الانترنت كاملة خلال الـ24 ساعة المقبلة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، انه تم استعادة ٣٠٪ من خدمة الانترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع "فالكون" وذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً من فجر اليوم الخميس، وجار العمل لإعادة الخدمة كاملة خلال ال ٢٤ ساعة القادمة.
وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت مساء أمس، ان الكيبل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، مما تسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت
في
البلاد.
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