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هيئة الاتصالات إعادة خدمة الانترنت كاملة خلال الـ24 ساعة المقبلة

9/26/2024 5:15:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، انه تم استعادة ٣٠٪ من خدمة الانترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع "فالكون" وذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً من فجر اليوم الخميس، وجار العمل لإعادة الخدمة كاملة خلال ال ٢٤ ساعة القادمة.

وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت مساء أمس، ان الكيبل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، مما تسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت
في
البلاد.

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