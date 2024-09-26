مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى
التاريخ
9/26/2024 5:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
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