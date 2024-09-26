الاحتلال يستولي على 8 دونمات من أراضي محافظة أريحا والأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا/PNN- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من اراضي المواطنين في قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاستيلاء على الثمانية دونمات، يهدف إلى إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستعمرة "تومر" جنوب فصايل في محافظة أريحا بشارع رقم 90.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو الثامن في شهر أيلول الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.
MENAFN26092024000205011050ID1108717599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.