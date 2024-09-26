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الاحتلال يستولي على 8 دونمات من أراضي محافظة أريحا والأغوار

9/26/2024 5:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من اراضي المواطنين في قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري.


وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاستيلاء على الثمانية دونمات، يهدف إلى إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستعمرة "تومر" جنوب فصايل في محافظة أريحا بشارع رقم 90.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو الثامن في شهر أيلول الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.

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