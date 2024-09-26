الشيقل يسترد بعض خسائره وسط حديث عن تهدئة مع لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN/ استرد الشيقل، اليوم الخميس، بعضا من خسائره التي تكبدها على مدى الأيام الأربعة الماضية، وسط الحديث عن تهدئة مع لبنان التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.
وبحلول الساعة 10:03 بالتوقيت المحلي، صُرف الدولار الأميركي بحوالي 3.7 شواقل، لتسجل العملة الإسرائيلية ارتفاعا بنسبة 1.3%.
وخلال الجلسة، صُرف الدولار بنحو 3.68 شواقل.
وكان الشيقل قد تراجع مع بدء التصعيد مع لبنان قبل أربعة أيام ليُصرف الدولار بنحو 3.8 شواقل.
وتلقت العملة الإسرائيلية دعما أمام الدولار أيضا، من تراجع العملة الأميركية في الأسواق العالمية مع تزايد الرهان على خفض كبير آخر للفائدة الأميركية بـ50 نقطة أساس في تشرين الثاني المقبل، بعد خفض مماثل قبل أيام، لأول مرة منذ أربع سنوات.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.31%، إلى 100.49 نقطة.
وفجر الخميس، أصدرت العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، بيانا مشتركا يدعو إلى وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما قال مسؤولون أميركيون إن مبادرة تشق طريقها إلى التنفيذ بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما في مرحلة أولى.
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