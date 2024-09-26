الشيقل يسترد بعض خسائره وسط حديث عن تهدئة مع لبنان

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ استرد الشيقل، اليوم الخميس، بعضا من خسائره التي تكبدها على مدى الأيام الأربعة الماضية، وسط الحديث عن تهدئة مع لبنان التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وبحلول الساعة 10:03 بالتوقيت المحلي، صُرف الدولار الأميركي بحوالي 3.7 شواقل، لتسجل العملة الإسرائيلية ارتفاعا بنسبة 1.3%.

وخلال الجلسة، صُرف الدولار بنحو 3.68 شواقل.

وكان الشيقل قد تراجع مع بدء التصعيد مع لبنان قبل أربعة أيام ليُصرف الدولار بنحو 3.8 شواقل.

وتلقت العملة الإسرائيلية دعما أمام الدولار أيضا، من تراجع العملة الأميركية في الأسواق العالمية مع تزايد الرهان على خفض كبير آخر للفائدة الأميركية بـ50 نقطة أساس في تشرين الثاني المقبل، بعد خفض مماثل قبل أيام، لأول مرة منذ أربع سنوات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.31%، إلى 100.49 نقطة.

وفجر الخميس، أصدرت العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، بيانا مشتركا يدعو إلى وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما قال مسؤولون أميركيون إن مبادرة تشق طريقها إلى التنفيذ بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما في مرحلة أولى.