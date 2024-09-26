الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نحو انصاف فلسطين رياضياً بقلم: لؤي شحادة

MENAFN - Palestine News ) وأخيرا وبعد التقييم القانوني المستقل يتجه مجلس الاتحاد الدولي "الفيفا"، خلال اجتماعه في الثالث من الشهر القادم "10/2024"لدراسة فرض عقوبات على الاتحاد الاحتلالي الاسرائيلي لكرة القدم بسبب انتهاكاته للوائح الاتحاد الدولي "الفيفا" والقانون الدولي، من اجلتحقيق العدالة والمساواة لكرة القدم الفلسطينية ولاعبيها، وضربة مدوية للاحتلال الإسرائيلي في عالم الرياضة.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات والجرائم الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، بل حمل شعار محاسبة الاحتلال قانونياً، فلجأ إلى الاتحادات القارية والدولية، مطالباً بإنصاف الرياضة الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

ومن هنا نؤكد ونجزم جميعا بالقول والفعل على أرض الواقع وليست بشعارات وهمية، أن الدبلوماسية الفلسطينية لا تقتصر على السياسة فقط، بل امتدت لكافة الموضوعات والقطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي، لأن الرياضة لا تقلق شأناً في عالمنا الحالي عن بقية القطاعات، فهي لغة الشعوب وتواصلها، ولما تحظى به من شعبية كبيرة وشاملة عند اغلبية شعوب العالم.

إن تأكيد ومطالبة الفريق جبريل الرجوب- رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في كلمته خلال اجتماع كونغرس الفيفا رقم (74) بتاريخ 17/05/2024، بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كعضو في الاتحاد الدولي، وبشكل فوري، بما يشمل ذلك من عدم إمكانية ممارسة حقوق العضوية بموجب لوائح الفيفا ولضمان احترام قوانين الفيفا، إضافة إلى حظر الاتحاد الإسرائيلي وأعضائه المباشرين وغير المباشرين من أي نشاط متعلق بكرة القدم يقع ضمن اختصاص الفيفا بشكل فوري، وإلى حين أن يتم احترام قوانين الفيفا.

إن المطلب الفلسطيني المقدم "للفيفا" يعتبر مطلباً قانونياً وشرعياً ضد الخروقات والتجاوزات والمخاطر التي تواجهها منظومة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

بفعل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والتي فرضت عليها وقف كافة الأنشطة الرياضية في كل الأراضي الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تدمير لكافة المنشآت الرياضية واستشهاد واعتقال وإصابة مئات الرياضيين بما فيهم عشرات النجوم في الألعاب الفردية والجماعية.

ومن هنا جاء مشروع قرار الفلسطيني المقدم "للفيفا" من اجل

إخضاع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للمساءلة والمحاسبة، لانتهاكاته الواضحة لقوانين "فيفا" وعزلها، ووقف إسرائيل انتهاكاتها لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية الفلسطينية، وكذلك

توفير كل أسباب القدرة والظروف المناسبة للاتحاد الفلسطيني للعمل على تطوير ونشر الرياضة في كل الأراضي الفلسطينية.

إن الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية "الرجوبية" وبحكنتها السياسية إستطاعت ان تجعل العالم كله يصطف خلف قضيتنا الفلسطينية في كافة المحافل الدولية دون استثناء، مما أثار غضب اسرائيل وحكومتها واصبحت "تضرب اخماساً بأسداس"، مدركة ان سياسة وحنكة القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، لا تقف على الجانب السياسي فقط بل امتدت إلى كل الجوانب دون استثناء، واصبحت اسرائيل تصف كل من يقف امام سياستها الفاشية "بالإرهابي" ويجب معاقبته والقضاء على تحركاته الدبلوماسية، وخير دليل على ذلك التهديدات التي صدرت عن أكتر من وزير احتلالي إسرائيلي.

ومن هنا جاء طرح قضيتنا الرياضية على كونغرس" الفيفا" لنرسل رسالة مدوية للعالم أجمع .. "كفى...كفى...كفى"، وحان الوقت لرفع الكرت ألأحمر للاحتلال الاسرائيلي، عن اعماله وافعاله الاجرامية النازية البشعة بحق كل مكونات الشعب الفلسطيني، ومن بينها المنظومة الرياضية الفلسطينية.







