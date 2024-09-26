سامارانش يقترح إقامة الأولمبياد شتاء لتستضيفه بلدان المناطق الحارة

MENAFN - Amman Net) قال خوان أنطونيو سامارانش جونيور، أحد المتنافسين على منصب الرئيس المقبل للجنة الأولمبية الدولية، إن المنظمة الدولية يجب أن تظل محايدة في الأمور السياسية.

وأضاف سامارانش أنه ليس من اختصاص اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ موقفا في مثل هذه القضايا.

وقال سامارانش، في مقابلة اليوم الأربعاء، "لسنا على وشك أن نصنع السلام لسوء الحظ. ولسوء الحظ لا يمكننا إيقاف الحروب. لكن هدفنا الرئيسي هو أن نثبت للعالم أن هناك طريقة أخرى ممكنة".

وأضاف "وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نتخذ موقفا بالوقوف مع جانب محدد، ويجب علينا أن نحافظ على وحدة الحركة (الأولمبية) من خلال عدم اتخاذ موقف جانبي في كل الصراعات القائمة في العالم".

وتابع "إذا بدأنا كمنظمة في قول ‬لا أحب سجل هذا البلد في مجال حقوق الإنسان أو هذه الدولة الأخرى مذنبة في هذه الحرب، فإننا سوف نختفي وسوف تختفي الألعاب الأولمبية بالأمور الجيدة التي تقدمها".







خوان أنطونيو سامارانش جونيور (الفرنسية)

وفي إشارة إلى تغير المناخ العالمي، اقترح سامارانش أن تقام الألعاب الأولمبية في المستقبل خلال فصل الشتاء، على غرار ما حدث في قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.





وقال إن هذا من شأنه أن يسمح للدول التي تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة في الصيف بالمشاركة في استضافة الأولمبياد دون مواجهة التحديات التي تفرضها درجة الحرارة المرتفعة.

وأضاف سامارانش "إذا كنا منظمة دولية حقا، ومن الأفضل أن نكون كذلك، وإلا فإننا سنختفي فيتعين علينا التأكد من أننا نجعل (استضافة) الألعاب متاحة للجميع في العالم وفي كافة مناطق العالم. من غير المقبول القول إنه بسبب التاريخ أو التقاليد إننا سنستبعد مناطق من العالم من إمكانية تنظيم الأولمبياد. ليس عليهم تغيير مناخهم، بل نحن من يتوجب علينا أن نغير كل شيء لكي نكون (منظمة) دولية حقا".

ورد سامارانش، نجل رئيس اللجنة الدولية السابق خوان أنطونيو سامارانش، على أسئلة حول استغلال اسم والده، مؤكدا أنه لم يعتمد على اسم عائلته للنجاح في مسيرته المهنية.

وقال "(كوني ابن خوان أنطونيو سامارانش) لا يشكل أي مزية. لم أستخدم نفوذه مطلقا خلال عضويتي في اللجنة الأولمبية الدولية على مدار 23 عاما وبالتأكيد لن أفعل ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة. لم أخطط مطلقا لاستخدام هذا النفوذ أو أن يكون مزية لي".

وأضاف "لن أستخدم (اسمه)، ولكن لا أعتقد أنه سيساعدني، ومع ذلك لن أستخدمه ولا أعتقد أنه سيضرني أيضا".