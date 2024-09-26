ليفربول يقسو على ويستهام وأرسنال يسحق بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

MENAFN - Amman Net) سجل ديوغو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على ويستهام في ملعب أنفيلد وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندررز المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة مساء اليوم.

افتتح ويستهام التسجيل عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من غاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.

لكن احتفالات ويستهام لم تدم طويلا عندما أدرك جوتا التعادل بعد 4 دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى، قبل أن يسجل البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كوريتس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.

وحسم محمد صلاح نجم ليفربول اللقاء تقريبا في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وأضاف خاكبو هدفين متأخرين ليؤكد فوز ليفربول.





وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة للمرة العاشرة وهو رقم قياسي في الموسم الماضي، وكان آخر لقب يحققه المدرب يورغن كلوب مع الفريق قبل رحيله في نهاية الموسم.

وسجل إيثان نوانيري (17 عاما) لاعب أرسنال أول هدفين له مع الفريق في أول مشاركة له كأساسي مع النادي، كما سجل رحيم سترلينغ هدفه الأول مع الفريق.

وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس أيضا على ملعب الإمارات، بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد.