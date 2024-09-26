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نقابة الاطباء : توقف التعامل مع شركات التأمين من منتصف الشهر المقبل

9/26/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Amman Net) عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها فاخوري توضح تفاصيل قرار توقف الأطباء التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من منتصف شهر تشرين الأول المقبل.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · د. مها فاخوري توضح تفاصيل قرار توقف الأطباء التعامل مع شركات التأمين اعتبارا

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