نقابة الاطباء : توقف التعامل مع شركات التأمين من منتصف الشهر المقبل

نقابة الاطباء : توقف التعامل مع شركات التأمين من منتصف الشهر المقبل
التاريخ
9/26/2024 5:09:58 AM
(MENAFN
- Amman Net) عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها فاخوري توضح تفاصيل قرار توقف الأطباء التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من منتصف شهر تشرين الأول المقبل.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · د. مها فاخوري توضح تفاصيل قرار توقف الأطباء التعامل مع شركات التأمين اعتبارا
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