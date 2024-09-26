ليفربول يقسو على وست هام وأرسنال يسحق بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

سجل ديوجو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على وست هام يونايتد في ملعب أنفيلد أمس، وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، في عرض قوي آخر لفريق المدرب أرنه سلوت.

وسجَّل محمد صلاح الهدف الخامس لصالح ليفربول الذي تأخر في النتيجة وواجه بعض اللحظات الصعبة قبل أن يبتعد بفارق مريح.

وقال سلوت: "أشعر أننا سيطرنا على أغلب فترات المباراة استحوذنا على الكرة لجزء كبير من المباراة وخاصة في الشوط الأول".

كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة مساء أمس.

وافتتح وست هام، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول إدسون ألفاريز على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76، التسجيل في أنفيلد عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من جاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.

لكن احتفالات وست هام لم تدم طويلاً عندما أدرك جوتا التعادل بعد أربع دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى.

وأضاف جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كورتيس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.

وقال جوتا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "من المهم عندما تكون متأخراً أن تسجل هدف التعادل بأسرع ما يمكن وأن تسجل في أنفيلد، إنه أمر خاص دائماً، وأنا سعيد بمساعدة الفريق".

وجعل محمد صلاح نجم ليفربول النتيجة 3-1 في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وحصل ألفاريز على بطاقة حمراء بعد دقيقتين عندما حصل على الإنذار الثاني إثر عرقلة متأخرة.

وأضاف جاكبو هدفين آخرين في الدقيقتين 90 و93 ليعزز تقدم ليفربول، وجاء الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من داروين نونيز.

وقال يولن لوبتيجي، مدرب وست هام: "لم نلعب بشكل جيد في آخر 20 دقيقة. بذل اللاعبون جهداً كبيراً. أنا آسف لجماهيرنا".

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة للمرة العاشرة وهو رقم قياسي في الموسم الماضي، وكان آخر لقب يحققه المدرب يورجن كلوب مع الفريق قبل رحيله في نهاية الموسم.

وواصل الفريق الأداء القوي تحت قيادة مدربه سلوت، إذ يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بعد خمس مباريات. كما افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز على ميلان الأسبوع الماضي.

وقال جوتا: "لقد خسرنا مرة واحدة فقط. ما زلنا نتقدم، وما زلنا نطور أفكارنا، ولكن فقط من خلال الفوز بالمباريات تصبح أفضل، لذلك نحن سعداء. إنه أمر صعب ولكننا نريد الفوز مرة أخرى بكل تأكيد، نحن الفريق حامل اللقب".

ثنائية نوانيري

سجل إيثان نوانيري (17 عاماً) أول هدفين له مع أرسنال في أول مشاركة له كأساسي مع الفريق، كما سجل رحيم سترلينج هدفه الأول مع الفريق. وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس أيضا على ملعب الإمارات، بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد.

وفي أعقاب التعادل الصعب 2-2 في الدوري مع مانشستر سيتي يوم الأحد، أجرى مدرب أرسنال ميكل أرتيتا تعديلات على تشكيلته، ومنح نوانيري وحارس المرمى جاك بورتر (16 عاما) أول مشاركة لهما.

وافتتح رايس التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 16 قبل أن يثبت نوانيري نفسه في الدقيقة 37، مستغلا تمريرة عرضية من سترلينج ليضع الكرة في المرمى الخالي من مسافة قريبة.

سجل نوانيري هدفه الثاني في المباراة بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة عندما حاول بولتون الخروج للهجوم ومرر رايس الكرة إلى اللاعب الشاب الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وحسم سترلينج، المعار من تشيلسي، وهافرتس المباراة بهدفين آخرين في الدقيقتين 64 و77.