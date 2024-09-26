واشنطن وباريس تقترحان هدنة 3 أسابيع بين «حزب الله» وإسرائيل

أعلن الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن خطة مشتركة مع الولايات المتحدة، تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوماً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ستُقدم في القريب العاجل.

وقال بارو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فجر اليوم، إن «الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة. نحن في مرحلة ما بعد التصعيد».

وأضاف بارو: «الحرب ليست حتمية. من الممكن بالفعل إيجاد حل دبلوماسي. في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين في الأيام الأخيرة على برنامج لوقف إطلاق النار مؤقت لمدة 21 يوماً للسماح بالمفاوضات»، مشيراً إلى أن الخطة ستُعلن «في القريب العاجل».

وتابع: «نعوّل على قبول الطرفين بها دون تأخير»، مشدداً على أنه من الممكن العثور على مسار دبلوماسي للخروج من النزاع.

وقال الوزير الفرنسي إن «التوترات بين حزب الله وإسرائيل قد تتسرب إلى المنطقة وتؤدي إلى صراع عام. ستكون العواقب غير قابلة للتقدير».

وأضاف نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، بعد دقائق من ذلك: «نعمل مع دول أخرى على اقتراح نأمل أن يؤدي إلى الهدوء ويمكن من المناقشات حول حل دبلوماسي»، ودعا وود مجلس الأمن إلى دعم هذه الجهود الدبلوماسية في الأيام المقبلة.

كما أعرب وود عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن مئات المدنيين اللبنانيين قُتلوا في الأيام الأخيرة، بينما كرر أيضاً موقف واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله.