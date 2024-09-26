زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هوكايدو اليابانية
التاريخ
9/26/2024 5:09:30 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب، اليوم، زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة هوكايدو في اليابان.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه لم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات تسونامي نتيجة للزلزال، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
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