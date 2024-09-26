زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هوكايدو اليابانية

ضرب، اليوم، زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة هوكايدو في اليابان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه لم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات تسونامي نتيجة للزلزال، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.