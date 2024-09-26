«دبي الرقمية» تطلق منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة دبي الرقمية -الجهة المشرفة على التحول الرقمي في إمارة دبي- عن تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث أرست دبي الرقمية اليوم عقداً على شركة مورو - مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تبدأ بموجبه العمل على تنفيذ المشروع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

تعتبر هذه المنصة الموحدة بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، حيث تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها عبر المنصة بسلاسة وفق أعلى درجات التوافر والأمان، كما توفر أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض البيانات وتحليلها، الأمر الذي يسهم في دعم الحكومة في صناعة قرارات سديدة مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، وبالتالي المساهمة في رفع مستويات النضج الرقمي التي تعمل دبي الرقمية على تعزيزها، بالإضافة إلى رفع مؤشر نضج البيانات، للارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.

وتم توقيع العقد في مقر دبي الرقمية، حيث وقّعه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، بحضور يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وغيث السويدي المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي وذلك في مقر دبي الرقمية.

وتتيح منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية استخدام البيانات الاصطناعية ضمن إطار العمل التطبيقي الذي أطلقته دبي الرقمية سابقاً في هذا المجال. وتتميز المنصة ببنيتها التحتية القابلة للتطوير بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، الأمر الذي يعزز من مرونة الأداء الحكومي في مجالات عدة ويساعد في توفير أرقام ومعطيات دقيقة عن مؤشرات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقنيات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلل التكلفة ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم القرار المبني على حقائق وأرقام دقيقة، وبالتالي يشكّل وجهة رقمية متكاملة وموثوقة للحصول على جميع البيانات الحكومية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحلول الرقمية. وتأتي اتفاقية التعاون مع دبي الرقمية في إطار التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، حيث يمثل تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. كما تساهم هذه الخطوة في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. ونثق بأن هذا التعاون القائم يشكل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات لتقديم حلول تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة دبي على تحقيق أهدافها في الاستدامة الاقتصادية ودعم نمو الأعمال والابتكار. ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرتنا نحو رقمنة الخدمات والعمليات، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أعلى معايير الجودة العالمية، لتوفير منصات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لضمان استدامة التطور والنمو. ونحن على ثقة بأن هذه المنصة ستمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل دبي نموذجاً رائداً في التحول الرقمي".

خطوة مهمة

وأشار حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية إلى أن تدشين الجيل الجديد من منصة دبي لبيانات الذكاء الاصطناعي، يأتي في مرحلة تشهد فيها مسيرة التحول الرقمي نقلة نوعية عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة الاقتصادية للبيانات الرقمية، وقال: "بينما يشهد العالم الكثير من المتغيرات والتحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، فإن أهمية البيانات الرقمية تبقى من الثوابت الراسخة في كافة تجارب التحول الرقمي وفي مقدمتها تجربة دبي الرقمية التي تمضي بثقة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رقمنة الحياة في إمارة دبي وجعلها نموذجاً يحتذى في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وترسيخ مكانة دبي كعاصة رقمية عالمية. فنحن اليوم نعيش في قلب عصر جديد يمتاز باقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، ولدينا هدف مشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء يتمثل في تعزيز استخدام التقنيات والتوجهات الجديدة التي تنتهجها استراتيجية دبي الرقمية في مسيرة التحول الرقمي والمنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تنص على إطلاق مشاريع مُبتكرة واعتماد مقاربات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس على الجاذبية الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال.

وأضاف: "إن ما يتوفر اليوم من بيانات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية يمثل ثروة استراتيجية ووطنية، وعلينا أن نُحسن التعامل مع هذه الثروة التي ستمكننا من صنع المستقبل المنشود لجعل دبي عاصمة رقمية عالمية وترسيخ صورتها كنموذج ملهم للمدن التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم أفضل تجربة للعيش لسكانها، وأفضل بيئة استثمارية لشركاتها. ولذلك فأنا أدعو إلى توسيع نطاق الاستفادة الممكنة من المنصة على مستوى الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، سواء لأغراض الابتكار أو تطوير الأعمال، أو الأبحاث العلمية وغيرها.

مرحلة جديدة



من جانبه، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "تأتي منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي استكمالاً لمسيرة ممتدة من الاهتمام بالبيانات بوصفها المحرك الأهم للتحول الرقمي، ذلك الاهتمام الذي تجسد بداية في النسخة الأولى من منصة البيانات "دبي بالس" التي أطلقناها في 2017، وها هو يتجسد بصورة عصرية في هذه النسخة الجديدة التي تقوم على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الحكومة في مجالات تبادل البيانات والتكامل والترابط بما يسهم في تعزيز الابتكار واتخاذ القرارات وتقديم تجارب رقمية تقوم على الاستباقية والشمولية والتخصيص. هذه المنصة تواكب طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية.

ونحن نهدف من خلالها إلى الاستفادة من البيانات الضخمة التي نمتلكها في دبي وتوفير مرجعية رقمية تلبي احتياجات المتعاملين من أفراد المجتمع والشركاء على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. ونحن على ثقة أن هذا العقد مع شركة مورو سيسهم في استمرار جهود دبي الرقمية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولا سيما تلك التقنيات التي تتعلق بالبيانات الرقمية والحلول والتطبيقات المنبثقة منها، فضلاً عن تنظيم البيانات، وتحقيق القيمة المضافة، إذ ستجسد منصة دبي للبيانات مرحلة جديدة تتسم بالمرونة في التعامل مع البيانات الموجودة التي تسهم في عملية صناعة القرارات السديدة.

ركيزة أساسية

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "يسعدنا أن نساهم مع دبي الرقمية في تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي ستشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل رقمي متقدم. ومن خلال هذه المنصة، نسعى إلى تعزيز قدراتنا في استخدام البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في دبي. كما أن شراكتنا مع دبي الرقمية تتيح لنا تقديم حلول متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة، بما في ذلك إدارة المنصة واستضافتها ضمن سحابة 'مورو'، إلى جانب توفيرنا لخدمات الأمن السيبراني المدارة بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية الخاصة بمشروع "سُحُب دبي الرقمية". ونحن على يقين بأن هذه الخطوة ستدعم هدفنا المتمثل في جعل دبي نموذجاً عالمياً في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والنمو الاقتصادي".

وتوفر المنصة خدماتها لجميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة دبي الرقمية بالإضافة إلى الجهات الحكومية في الإمارة، وغيرهم من الفئات الأخرى التي تستفيد بشكل دائم من منظومات البيانات المفتوحة والإحصائية التي توفرها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

كما تتيح المنصة ميزة تبادل البيانات بصورة لامركزية، وتدعم نماذج الابتكار عبر الاستفادة من سحابة مورو التي تقوم على أحدث توظيف للتقنيات في إدارة البيانات والتحليلات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال منظومة حوكمة حديثة ومرنة. ويتضمن العقد توحيد المنصات والبوابات القائمة (دبي بالس ومركز دبي للإحصاء) مع ترحيل المنظومات وفق آليات سهلة وانسيابية.

وستتم استضافة المنصة في سحابة مورو، كما ستتم إدارتها من قبل مركز مورو (Moro Hub)، مع الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني بما يتوافق مع اتفاقية دبي الرقمية للخدمات السحابية. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات المتخصصة في دعم المدن الرقمية، مع مراعاة أعلى درجات الاستقرار واستمرارية الأعمال والبنية التحتية، بما يدعم خفض التكاليف وتحقيق القيمة المضافة والكفاءة والفاعلية واختصار الزمن.

وتمثل المنصة تطبيقاً عملياً لمقتضيات قانون البيانات، كما تمثل تجسيداً للمرونة الحكومية ولدور دبي الرقمية كممكّن للتحول الرقمي. وتتيح المنصة الاستفادة من الإمكانيات الواسعة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز الاستدامة والديناميكية الاقتصادية.

وستكون المنصة عبارة عن إطار موحد لكافة منظومات البيانات والإحصاءات في دبي، الأمر الذي يعكس مدى التكامل والترابط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة فيها. كما تعزز المنصة توجهات المدن الرقمية في مجالات الاستباقية وتطبيقات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والتحليلات الآنية والخدمات الذاتية والمشاركة المجتمعية.