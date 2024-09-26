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عبد الله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على ترسيخ جسور التعاون والشراكة مع دول العالم

9/26/2024 5:09:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، بجانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ جسور التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وأعرب سموه عن تمنياته لكافة المشاركين في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتوفيق وبنقاشات إيجابية وبناءة، مؤكدا اعتزاز دولة الإمارات بشراكتها مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المختلفة.

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