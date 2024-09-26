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وزير الخارجية الكويتي يشارك بالاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون ومجموعة البينلوكس

9/26/2024 4:58:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- شارك وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول اتحاد البينلوكس التي تضم كلا من مملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبورغ.
وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون واتحاد البينلوكس وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على كافة الالتزامات والمبادئ والأهداف المشتركة للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)

ط م ا



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