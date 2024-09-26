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واشنطن وحلفاؤها يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان 21 يوما

9/26/2024 4:58:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 9 (كونا) - دعت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الى وقف فوري لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان لمدة 21 يوما والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب اقليمية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر.
وذكر البيان الذي نشره البيت الابيض مساء أمس الأربعاء أن الوضع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023 "لا يطاق ويشكل خطرا غير مقبول من التصعيد الإقليمي الأوسع الامر الذي لا يصب في مصلحة أحد لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".
ودعا الى تسوية دبلوماسية بعيدا عن الصراع مؤكدا ان الدبلوماسية "لا يمكن ان تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع".
كما دعا الى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود.. لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتفق مع قراري مجلس الأمن رقم 1701 ورقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وحث البيان المشترك جميع الأطراف على تأييد وقف إطلاق النار المؤقت "على الفور بما يتفق مع القرار رقم 1701 خلال هذه الفترة وإعطاء فرصة حقيقية للتسوية الدبلوماسية".
واكدت الدول الموقعة على البيان استعدادها لتقديم الدعم الكامل لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة بناء على الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وفي نفس السياق ذكر البيت الابيض في بيان منفصل ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اتفقا خلال مناقشات على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على اهمية وقف اطلاق النار عبر حدود لبنان الجنوبية لضمان سلامة المدنيين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
وأكدا في بيان مشترك ان تبادل إطلاق النار وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين "يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقا وإلحاق الضرر بالمدنيين" مشددين على ضرورة "اتاحة الفرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود". (النهاية)

ا م م / ط م ا



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