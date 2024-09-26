واشنطن وحلفاؤها يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان 21 يوما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 26 - 9 (كونا) - دعت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الى وقف فوري لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان لمدة 21 يوما والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب اقليمية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر.
وذكر البيان الذي نشره البيت الابيض مساء أمس الأربعاء أن الوضع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023 "لا يطاق ويشكل خطرا غير مقبول من التصعيد الإقليمي الأوسع الامر الذي لا يصب في مصلحة أحد لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".
ودعا الى تسوية دبلوماسية بعيدا عن الصراع مؤكدا ان الدبلوماسية "لا يمكن ان تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع".
كما دعا الى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود.. لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتفق مع قراري مجلس الأمن رقم 1701 ورقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وحث البيان المشترك جميع الأطراف على تأييد وقف إطلاق النار المؤقت "على الفور بما يتفق مع القرار رقم 1701 خلال هذه الفترة وإعطاء فرصة حقيقية للتسوية الدبلوماسية".
واكدت الدول الموقعة على البيان استعدادها لتقديم الدعم الكامل لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة بناء على الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وفي نفس السياق ذكر البيت الابيض في بيان منفصل ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اتفقا خلال مناقشات على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على اهمية وقف اطلاق النار عبر حدود لبنان الجنوبية لضمان سلامة المدنيين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
وأكدا في بيان مشترك ان تبادل إطلاق النار وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين "يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقا وإلحاق الضرر بالمدنيين" مشددين على ضرورة "اتاحة الفرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود". (النهاية)
ا م م / ط م ا
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