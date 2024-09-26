Thursday, 26 September 2024 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الحكومة اللبنانية يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك سيادة بلاده على مرأى العالم

9/26/2024 4:58:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاحتلال الإسرائيلي بأنه "ينتهك ويستبيح" سيادة بلاده عبر إطلاق طائرات ومسيرات في سمائها وقتل المدنيين وتدمير المنازل وإرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية وعلى مرأى العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي أثناء اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء بطلب من فرنسا لبحث التطورات في لبنان على خلفية عمليات القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وقال ميقاتي إن الاحتلال "يبث الترهيب والرعب في نفوس المواطنين اللبنانيين" مشيرا إلى أن بلاده وقعت ضحية عدوان قد يتحول إلى "حرب إقليمية واسعة".
وأضاف أن "ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق" مؤكدا أن "مستشفيات لبنان تعج بالجرحى المدنيين وبينهم العشرات من النساء والأطفال".
واعتبر ميقاتي أن هذا الوضع ليس جديدا على بلاده مستشهدا بأن "لبنان مر بفترات طويلة من التوترات والاعتداءات التي كانت تهدد استقراره وسلامة مواطنيه".
وفي المقابل أكد ميقاتي أيضا أن لبنان "يبقى عصيا على كل التحديات واللبنانيون يواجهون بشجاعة كل الاعتداءات على كل حبة من تراب الوطن".
وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن هدف وجوده في هذا الاجتماع الطارئ هو الوصول إلى حل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء المجلس الأمن للضغط على الاحتلال لإيقاف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأعرب ميقاتي عن أمله في العودة إلى لبنان متسلحا بموقف مجلس الأمن الصريح الداعي لإيقاف هذا العدوان واحترام سيادة بلده وسلامته.
ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع إلى إيقاف القتل والدمار وتخفيف حدة الخطاب والتهديدات والتراجع عن حافة الهاوية.
وأشار غوتيريش في إحاطته أمام المجلس إلى تبادل إطلاق النار بشكل يومي تقريبا الأمر الذي شكل انتهاكا متكررا لقرار مجلس الأمن رقم (1701).
ولفت إلى تكثف الجهود الدبلوماسية لتحقيق إيقاف مؤقت لإطلاق النار مما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتمهيد الطريق لاستئناف سلام أكثر ديمومة مؤكدا دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود بشكل كامل.
وناشد مجلس الأمن العمل على المساعدة في "إخماد هذه النيران" داعيا جميع الأطراف إلى تجنب حرب شاملة بأي ثمن. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN26092024000071011013ID1108717478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث