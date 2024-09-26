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سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره احتفالية ذكرى إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون

9/26/2024 4:58:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أقيمت يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024 احتفالية مرور الذكرى ال20 على إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون في مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذه المناسبة ألقى سموه حفظه الله كلمة أكد خلالها على جهود دولة الكويت نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والنهوض بها خاصة وأنها أول دولة انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون في عام 2004 مشيرا سموه حفظه الله إلى أن دولة الكويت تحتضن أول مركز من نوعه خارج حدود الحلف وهو مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون الذي تم تدشينه في العام 2017 والذي يحتفل هذا العام بالذكرى السابعة على تأسيسه مبينا سموه حفظه الله دور المركز الإقليمي في استضافة العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والتعليمي، مستعرضا جهود دولة الكويت المستمرة في تعزيز التواصل بين الدول الشريكة وحلف شمال الأطلسي ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني والتعاون الفني والتدريبي بين الجانبين بما يفضي إلى استقرار المنطقة.
بدوره ألقى معالي السيد ينس شتولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على أهمية الجهود والدور الذي تقوم به دولة الكويت في تعزيز الشراكة بين حلف الناتو ودول المبادرة.
هذا وقد حضر الاحتفالية أصحاب الفخامة والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشركاء في مبادرة إسطنبول للتعاون بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (النهاية)

ط م ا



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