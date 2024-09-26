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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 11 سنتا ليبلغ 32ر76 دولار

9/26/2024 4:58:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ 32ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 21ر76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 46ر73 دولار للبرميل فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87ر1 دولار ليبلغ 69ر69 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 5ر4 مليون برميل إلى 413 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 20 سبتمبر الجاري كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي.
في مقابل ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية مايمهد الطريق أمام تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المحتمل أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل ومرر التمويل بأغلبية 341 مقابل معارضة 82 عضوا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع القانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية حتى 20 ديسمبر المقبل ويتضمن التشريع تمويلا إضافيا لجهاز الخدمة السرية الذي سبق أن دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى تقديم "مزيد من المساعدة" له بعد محاولتي اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.
في سياق آخر رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأول في تقريرها السنوي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط وتحول أبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.
وتوقعت (أوبك) وصول الطلب العالمي على النفط إلى 9ر118 مليون برميل يوميا بحلول 2045 أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 9ر2 مليون برميل يوميا وإلى 1ر120 مليون برميل يوميا بحلول 2050. (النهاية)

خ م / ت م




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