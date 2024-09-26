سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 11 سنتا ليبلغ 32ر76 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ 32ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 21ر76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 46ر73 دولار للبرميل فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87ر1 دولار ليبلغ 69ر69 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 5ر4 مليون برميل إلى 413 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 20 سبتمبر الجاري كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي.
في مقابل ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية مايمهد الطريق أمام تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المحتمل أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل ومرر التمويل بأغلبية 341 مقابل معارضة 82 عضوا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع القانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية حتى 20 ديسمبر المقبل ويتضمن التشريع تمويلا إضافيا لجهاز الخدمة السرية الذي سبق أن دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى تقديم "مزيد من المساعدة" له بعد محاولتي اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.
في سياق آخر رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأول في تقريرها السنوي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط وتحول أبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.
وتوقعت (أوبك) وصول الطلب العالمي على النفط إلى 9ر118 مليون برميل يوميا بحلول 2045 أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 9ر2 مليون برميل يوميا وإلى 1ر120 مليون برميل يوميا بحلول 2050. (النهاية)
خ م / ت م
MENAFN26092024000071011013ID1108717476
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