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لبنان: 13 قتيلا في غارات للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة

9/26/2024 4:58:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس ان 13 شخصا قتلوا في حصيلة أولية لعدة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة معظمهم بمنطقة (بعلبك) شمال شرق البلاد.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة الاولية لغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (يونين) في منطقة (بعلبك) شمال شرق لبنان بلغت تسعة قتلى.
وأوضح المركز ان عدد الجرحى بلغ 11 شخصا فيما لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
واشار المركز في بيان اخر الى سقوط ثلاثة اشخاص في غارات للاحتلال على (عيتا الشعب) اضافة الى قتيل وجريح من الجنسية السورية في غارة أخرى على بلدة (قانا) جنوب لبنان.
وكان طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي واصل لليوم الرابع على التوالي غاراته على عدد من المناطق اللبنانية المتفرقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الاحتلال الاسرائيلي تابع غاراته صباحا على منطقة (النبطية) مع استمرار حركة نزوح السكان من المدينة لليوم الرابع نحو الأماكن الأكثر أمنا في بيروت وجبل لبنان والشمال.
وفي الجنوب شن الطيران غارة على مبنى في بلدة (طيردبا) وغارة اخرى على بلدة (دبين) وعلى منزل في بلدة (بدياس) واقتصرت الاضرار على الماديات.
كما استهدفت غارات الاحتلال منزلا بين (النبطية الفوقا وزوطر) وطاولت ايضا بلدة (كفررمان).
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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