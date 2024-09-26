لبنان: 13 قتيلا في غارات للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 26 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس ان 13 شخصا قتلوا في حصيلة أولية لعدة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة معظمهم بمنطقة (بعلبك) شمال شرق البلاد.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة الاولية لغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (يونين) في منطقة (بعلبك) شمال شرق لبنان بلغت تسعة قتلى.
وأوضح المركز ان عدد الجرحى بلغ 11 شخصا فيما لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
واشار المركز في بيان اخر الى سقوط ثلاثة اشخاص في غارات للاحتلال على (عيتا الشعب) اضافة الى قتيل وجريح من الجنسية السورية في غارة أخرى على بلدة (قانا) جنوب لبنان.
وكان طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي واصل لليوم الرابع على التوالي غاراته على عدد من المناطق اللبنانية المتفرقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الاحتلال الاسرائيلي تابع غاراته صباحا على منطقة (النبطية) مع استمرار حركة نزوح السكان من المدينة لليوم الرابع نحو الأماكن الأكثر أمنا في بيروت وجبل لبنان والشمال.
وفي الجنوب شن الطيران غارة على مبنى في بلدة (طيردبا) وغارة اخرى على بلدة (دبين) وعلى منزل في بلدة (بدياس) واقتصرت الاضرار على الماديات.
كما استهدفت غارات الاحتلال منزلا بين (النبطية الفوقا وزوطر) وطاولت ايضا بلدة (كفررمان).
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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