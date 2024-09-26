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دولة الكويت و(مبادرة إسطنبول للتعاون).. 20 عاما من التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة

9/26/2024 4:58:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)
الكويت - 26 - 9 (كونا) -- طوال العقدين الماضيين اللذين مرا على انضمام دولة الكويت إلى (مبادرة إسطنبول للتعاون) التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (ناتو) حرص الجانبان على تعزيز ذلك التعاون في مجالات عديدة بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومنذ انضمام الكويت في ديسمبر عام 2004 إلى تلك المبادرة لتكون أول دولة خليجية تنضم إليها فقد اتخذت خطوات عديدة لتعزيزها أهمها افتتاح مقر المركز الإقليمي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) و(مبادرة إسطنبول للتعاون) في الكويت في 23 يناير عام 2017 لتصبح أول دولة خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية التي تستضيف مركزا إقليميا لحلف شمال الأطلسي.
ويعد ذلك المركز الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي ومقرا تدريبيا يقوم من خلاله ممثلو أعضاء حلف (ناتو) بمهام تدريبية واستشارية تخصصية في كل المجالات الفنية للجهات الحكومية في الكويت ودول الخليج الأعضاء في (مبادرة إسطنبول للتعاون).
وساهمت الكويت منذ انضمامها إلى تلك المبادرة في مختلف الفعاليات التي نظمها حلف (الناتو) حتى أصبحت شريكة أساسية في المبادرة فاستضافت المؤتمر الدولي (حلف الناتو ودول الخليج مواجهة التحديات المشتركة من خلال مبادرة اسطنبول للتعاون) في ديسمبر 2006 وانضمت إلى برنامج الشركاء للتعاون الفردي الذي تم اعتماده عام 2014.
وفي نوفمبر عام 2018 اتخذت الكويت والدول الأعضاء في حلف (ناتو) خطوة مهمة أخرى لتعزيز العلاقات الثنائية عندما افتتحت الكويت في نوفمبر 2018 أول بعثة دبلوماسية لها لدى (ناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل كما استضافت في منتصف ديسمبر عام 2019 فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ15 لإطلاق (مبادرة إسطنبول للتعاون).
وشهدت السنوات العشرون الماضية زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين الكويتيين ومسؤولي حلف شمال الأطلسي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة أهمها الطاقة والأمن البحري والدفاع الإلكتروني وإدارة الكوارث ومكافحة الإرهاب إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة حيال القضايا الإقليمية والعالمية.
وكانت (مبادرة إسطنبول للتعاون) قد دشنت خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة في يونيو 2004 بهدف المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار لاسيما في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض للتعاون العملي بين دول المنطقة ودول (ناتو) في مختلف المجالات الأمنية.
وترتكز المبادرة على العديد من المبادئ التي تستند إلى مفهوم الشراكة والمصالح المتبادلة لحلف شمال الأطلسي ودول المنطقة وتأخذ بعين الاعتبار تنوعهم وحاجاتهم الخاصة إلى جانب أنها تشكل مسارا منفصلا في مجال مبادرات التعاون المتعارف عليها عالميا مع الأخذ بعين الاعتبار إكمال مسيرة المبادرات الدولية الأخرى وخاصة مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتعتمد (مبادرة إسطنبول للتعاون) على مبدأ الشمولية بحيث تبقى مفتوحة أمام جميع البلدان المهتمة في منطقة الشرق الأوسط والملتزمة بأهداف ومضمون المبادرة وخاصة مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وللمبادرة لائحة نشاطات تغطي ستة مجالات مختلفة ويمكن للبلدان المنضمة أن تختار من بينها ما يتناسب معها إذ يتعلق أول هذه المجالات بإصلاح الدفاع وإعداد الميزانية الخاصة به فيما يتطرق المجال الثاني إلى التعاون والتدريب العسكري والثالث إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
ويختص المجال الرابع بالتعاون ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل وحواملها فيما يتناول المجال الخامس التعاون في ضمان أمن الحدود والسادس في إطار وضع خطط مدنية للطوارئ بما فيها المشاركة في دورات تدريب وتأهيل وتمارين حول عمليات الانقاذ في حالات الكوارث.
وسبقت (مبادرة إسطنبول للتعاون) سلسلة مشاورات على مستوى عال أجراها الأمين العام المفوض في الناتو حينذاك السفير مينوتو ريزو خلال مايو وسبتمبر وديسمبر من عام 2004 مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث أبدت تلك الدول اهتماما بتلك المبادرة. (النهاية)

ا م / ع ب د




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