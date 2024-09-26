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الأرصاد الجوية: طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا إلى معتدل بآخره

9/26/2024 4:58:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا ومعتدلا في آخره.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية خصوصا نهار اليوم الخميس.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا تتراوح ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و7 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ويترسب الغبار تدريجيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية بينما يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح مابين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

ز ه ر / ت م




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