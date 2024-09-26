الأرصاد الجوية: طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا إلى معتدل بآخره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 9 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا ومعتدلا في آخره.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية خصوصا نهار اليوم الخميس.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا تتراوح ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و7 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ويترسب الغبار تدريجيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية بينما يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح مابين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)
ز ه ر / ت م
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