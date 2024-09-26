Thursday, 26 September 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الاتصالات: استعادة 30 في المئة من خدمة الإنترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع

9/26/2024 4:58:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات استعادة 30 في المئة من خدمة الإنترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع (فالكون) في تمام الساعة الثانية فجر اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع (إكس) أن العمل جار على إعادة الخدمة كاملة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض الكابل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة (GCX) لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر بالمملكة العربية السعودية في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية ما تسبب بضعف في جودة خدمات الإنترنت في البلاد. (النهاية)

ف ه / ه ث / ا ف ح




MENAFN26092024000071011013ID1108717472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث