هيئة الاتصالات: استعادة 30 في المئة من خدمة الإنترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات استعادة 30 في المئة من خدمة الإنترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع (فالكون) في تمام الساعة الثانية فجر اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع (إكس) أن العمل جار على إعادة الخدمة كاملة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض الكابل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة (GCX) لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر بالمملكة العربية السعودية في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية ما تسبب بضعف في جودة خدمات الإنترنت في البلاد. (النهاية)
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