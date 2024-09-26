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إنهاء محادثات مقترح الاندماج بين بنكي (الأردني الكويتي) و(الاتحاد الأردني) بالعدول عن الفكرة

9/26/2024 4:58:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة إنهاء محادثات مقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي التابع للشركة وبنك الاتحاد الأردني المدرجين في بورصة عمان.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إنه بعد التنسيق بين البنكين قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي العدول عن فكرة الاندماج.
وأضافت أنه في "صالح البنكين والمساهمين مواصلة تركيز كل منهما على تنفيذ استراتيجيته الخاصة للنمو تبعا لديناميكية السوق وخططهما المستقبلية المستقلة لكل منهما". (النهاية)

م ك ع / ه ث




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