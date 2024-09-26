إنهاء محادثات مقترح الاندماج بين بنكي (الأردني الكويتي) و(الاتحاد الأردني) بالعدول عن الفكرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع
الكويت القابضة إنهاء محادثات مقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي التابع للشركة وبنك الاتحاد الأردني المدرجين في بورصة عمان.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إنه بعد التنسيق بين البنكين قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي العدول عن فكرة الاندماج.
وأضافت أنه في "صالح البنكين والمساهمين مواصلة تركيز كل منهما على تنفيذ استراتيجيته الخاصة للنمو تبعا لديناميكية السوق وخططهما المستقبلية المستقلة لكل منهما". (النهاية)
م ك ع / ه ث
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