شحادة: الأردن يسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي



وقال خلال لقائه، ووزير الاستثمار مثنى الغرايبة، اليوم الاربعاء، مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن القطاع الخاص له دور محوري في تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، خاصة من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في استدامة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.



وأضاف خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية، إلى أهمية العمل على استقطاب الاستثمار ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في رؤية التحديث الاقتصادي في تنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية، والنهوض بالمستثمر الأردني وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني كأداة جذب للمستثمر الأجنبي.



واكد الوزير شحادة إن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل باستمرار على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين الاستثمارات الأردنية في المملكة، وتطوير المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية وترفد الاقتصاد الوطني إلى العالمية.



من جهته، اكد الوزير الغرايبة أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة رغم الأزمات الإقليمية، مشيرا الى أهمية دور الشباب في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ريادة الاعمال، حيث كان لهم دور كبير في تجاوز أزمة جائحة كورونا، ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة أهمها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،

وشدد الوزير الغرايبة على ضرورة العمل على تعزيز وجذب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص الأردني لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي واستقراره، و توفير مليون فرصة عمل للشباب وخفض معدلات الفقر والبطالة بين المجتمع الأردني من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة.



بدوره اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع أهمية استمرارية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ظل الظروف والصراعات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.



وأكد أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الحوار بين المستثمرين والحكومة، بهدف تطوير سياسات اقتصادية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وشدد على اهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية التي تخص المصلحة الاقتصادية في تحقيق الرؤى الاقتصادية قبل اتخاذها، ومناقشة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستفادة من خبرات الرجال الأعمال الأردنيين في تطوير وإنشاء المشاريع الاستثمارية العالمية أهمها في قطاع المياه والطاقة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات التي شدد جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذها لما يحقق استقرار الاقتصاد الأردني وضمان استمراراه في النمو الاقتصادي.



وأشار الطباع الى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين لها دور كبير في رفد قطاع الاستثمار وريادة الأعمال حيث تم ترجمة رؤية الجمعية في تأسيس شركة الوطنية العربية للتعدين والتي تضم مستثمرين محليين وعرب تعزز من قطاع التعدين في المملكة مبينا ان الجمعية تعمل باستمرار على توطين الاستثمارات الأردنية من قبل المغتربين الأردنيين والتي تمت من خلال المؤتمرات الثمانية لرجال الأعمال والمستتثمرين الأردنيين في الخارج.



وأكد الطباع على أهمية العمل على تنفيذ خطط استراتيجية عاجلة مبنية على أسس اقتصادية محكمة من خلال إعداد مجلس استشاري اقتصادي مصغر مع القطاع الخاص للخروج من حالة الركود الاقتصادي والذي أثرت على القطاعات الاقتصادية في المملكة أبرزها قطاع السياحة والعقار والتجارة العامة والاستثمار، وتشكيل لجان قطاعية خاصة لضمان سير عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري الشامل، وضمان سير إنجاز رؤية التحقيق الاقتصادي ضمن المخطط له.



وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، وتوفير فرص العمل في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتي تواجه المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.



وخلال اللقاء اشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، حيث تعاني تراجع ملحوظ في حجم التداول، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل عدد الجهات الرقابية لتحسين مناخ الاستثمار في البورصة عمان.



واكدوا ضرورة العمل على تسريع التحول نحو الحكومة الذكية لتسهيل المعاملات الحكومية على المواطنين والمستثمرين، مشيرين الى أهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات وأصحاب الأعمال لتشجيع النمو الاقتصادي

وشددوا على أهمية دعم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين وسن تشريعات استثمارية مرنة.



وحضر اللقاء من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ميشيل نزال، ومحمد البلبيسي، والمهندس عبدالرحيم البقاعي، وأيمن علاونة، وصلاح البيطار بالاضافة الى مدير عام الجمعية طارق حجازي.