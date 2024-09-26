شحادة: الأردن يسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل أساسي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خلال لقائه، ووزير الاستثمار مثنى الغرايبة، اليوم الاربعاء، مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن القطاع الخاص له دور محوري في تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، خاصة من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في استدامة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية، إلى أهمية العمل على استقطاب الاستثمار ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في رؤية التحديث الاقتصادي في تنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية، والنهوض بالمستثمر الأردني وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني كأداة جذب للمستثمر الأجنبي.
واكد الوزير شحادة إن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل باستمرار على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين الاستثمارات الأردنية في المملكة، وتطوير المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية وترفد الاقتصاد الوطني إلى العالمية.
من جهته، اكد الوزير الغرايبة أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة رغم الأزمات الإقليمية، مشيرا الى أهمية دور الشباب في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ريادة الاعمال، حيث كان لهم دور كبير في تجاوز أزمة جائحة كورونا، ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة أهمها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،
وشدد الوزير الغرايبة على ضرورة العمل على تعزيز وجذب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص الأردني لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي واستقراره، و توفير مليون فرصة عمل للشباب وخفض معدلات الفقر والبطالة بين المجتمع الأردني من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة.
بدوره اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع أهمية استمرارية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ظل الظروف والصراعات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الحوار بين المستثمرين والحكومة، بهدف تطوير سياسات اقتصادية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وشدد على اهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية التي تخص المصلحة الاقتصادية في تحقيق الرؤى الاقتصادية قبل اتخاذها، ومناقشة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستفادة من خبرات الرجال الأعمال الأردنيين في تطوير وإنشاء المشاريع الاستثمارية العالمية أهمها في قطاع المياه والطاقة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات التي شدد جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذها لما يحقق استقرار الاقتصاد الأردني وضمان استمراراه في النمو الاقتصادي.
وأشار الطباع الى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين لها دور كبير في رفد قطاع الاستثمار وريادة الأعمال حيث تم ترجمة رؤية الجمعية في تأسيس شركة الوطنية العربية للتعدين والتي تضم مستثمرين محليين وعرب تعزز من قطاع التعدين في المملكة مبينا ان الجمعية تعمل باستمرار على توطين الاستثمارات الأردنية من قبل المغتربين الأردنيين والتي تمت من خلال المؤتمرات الثمانية لرجال الأعمال والمستتثمرين الأردنيين في الخارج.
وأكد الطباع على أهمية العمل على تنفيذ خطط استراتيجية عاجلة مبنية على أسس اقتصادية محكمة من خلال إعداد مجلس استشاري اقتصادي مصغر مع القطاع الخاص للخروج من حالة الركود الاقتصادي والذي أثرت على القطاعات الاقتصادية في المملكة أبرزها قطاع السياحة والعقار والتجارة العامة والاستثمار، وتشكيل لجان قطاعية خاصة لضمان سير عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري الشامل، وضمان سير إنجاز رؤية التحقيق الاقتصادي ضمن المخطط له.
وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، وتوفير فرص العمل في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتي تواجه المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء اشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، حيث تعاني تراجع ملحوظ في حجم التداول، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل عدد الجهات الرقابية لتحسين مناخ الاستثمار في البورصة عمان.
واكدوا ضرورة العمل على تسريع التحول نحو الحكومة الذكية لتسهيل المعاملات الحكومية على المواطنين والمستثمرين، مشيرين الى أهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات وأصحاب الأعمال لتشجيع النمو الاقتصادي
وشددوا على أهمية دعم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين وسن تشريعات استثمارية مرنة.
وحضر اللقاء من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ميشيل نزال، ومحمد البلبيسي، والمهندس عبدالرحيم البقاعي، وأيمن علاونة، وصلاح البيطار بالاضافة الى مدير عام الجمعية طارق حجازي.
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