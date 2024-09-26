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إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

9/26/2024 4:56:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) 26 أيلول 2024 -بالاشارة الى افصاح شركة بنك الاتحاد المساهمه العامه بتاريخ 22/2/2024 والذي تضمن الدخول في مباحثات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي لتقييم فكرة الاندماج.
فإن مجلس إدارة بنك الاتحاد يحيطكم علما بموجب قراره بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بانتهاء المباحثات ما بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي بشكل ودي ودون التوصل إلى اتفاق بين البنكين حيث سيركز كلا البنكين على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.

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