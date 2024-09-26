إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
26 أيلول 2024 -بالاشارة
الى افصاح شركة بنك الاتحاد المساهمه العامه بتاريخ 22/2/2024 والذي تضمن الدخول
في مباحثات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي لتقييم فكرة الاندماج.
فإن مجلس إدارة بنك الاتحاد
يحيطكم علما بموجب قراره بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بانتهاء المباحثات ما بين بنك
الاتحاد والبنك الاردني الكويتي بشكل ودي ودون التوصل إلى اتفاق بين البنكين حيث
سيركز كلا البنكين على تنفيذ
استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.
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