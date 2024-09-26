Thursday, 26 September 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتهاء مفاوضات الاندماج بين بنكي الاتحاد والأردني الكويتي دون اتفاق

9/26/2024 4:56:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلن أمس رسميا عن انتهاء مفاوضات الاندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي دون التوصل لاتفاق.




MENAFN26092024000072011014ID1108717463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث