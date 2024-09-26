انتهاء مفاوضات الاندماج بين بنكي الاتحاد والأردني الكويتي دون اتفاق

انتهاء مفاوضات الاندماج بين بنكي الاتحاد والأردني الكويتي دون اتفاق
التاريخ
9/26/2024 4:56:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن أمس رسميا عن انتهاء مفاوضات الاندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي دون التوصل لاتفاق.
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