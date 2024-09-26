الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة



وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2661.53 دولاراً للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولاراً.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولاراً للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 986.85 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.6% مسجلاً 1050.04 دولاراً للأوقية.- رويترز