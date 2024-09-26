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الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

9/26/2024 4:56:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الذهب مجدداً، أمس، مدعوماً بتراجع الدولار، وآمال المزيد من خفض الفائدة، في حين بحث المستثمرون عن إشارات جديدة عن مسار الخفض.


وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2661.53 دولاراً للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولاراً.


وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولاراً للأوقية.
وانخفض الدولار بنسبة 0.2% وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 986.85 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.6% مسجلاً 1050.04 دولاراً للأوقية.- رويترز

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