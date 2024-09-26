الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الذهب مجدداً، أمس، مدعوماً بتراجع الدولار، وآمال المزيد من خفض
الفائدة، في حين بحث المستثمرون عن إشارات جديدة عن مسار الخفض.
وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2661.53
دولاراً للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في
وقت سابق عند 2670.43 دولاراً.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولاراً للأوقية.
وانخفض الدولار بنسبة 0.2% وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولاراً
للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 986.85 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.6%
مسجلاً 1050.04 دولاراً للأوقية.- رويترز
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