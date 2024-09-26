وفاة مؤثرة تركية إثر سقوطها من الطابق الخامس.. تركت رسالة خطية خلفها

MENAFN - Alghad Newspaper)وتزعم وسائل إعلام تركية أن كوبرا (26 عاماً) تركت رسالة خطية، قبل سقوطها من الدور الخامس، مُعلنة أسباب قرارها، قائلة: "لقد قفزت بمحض إرادتي... لأنني لا أريد أن أعيش بعد الآن.. لقد كنت جيدة كثيراً مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أشعر بالتحسن".وأضافت: "العيش كشخص جيد لم يكسبني أي شيء، كن أنانياً في هذه الحياة، وستكون سعيداً، كنت أموت منذ أيام، ولم يرني أحد، سأذهب لأنني أحب نفسي كثيراً وأفكر بنفسي".













وكانت كوبرا حصدت تفاعلاً واسعاً عبر الـ "سوشيل ميديا"، بعد إحيائها حفل زفافها العام الماضي من دون عريس، إذ قالت حينها: "لا أحد يستحقني... لا أستطيع العثور على عريس مناسب لنفسي".





وبعد إبلاغ أمن الموقع عن الحادث، أرسلت الشرطة عدداً كبيراً من عناصرها، وفرق التحقيق في مسرح الجريمة، والفرق الطبية إلى مكان الحادث.



ونقلت أيكوت إلى المشرحة، بعد إعلان الفرق الصحية وفاتها.







آخر لقطات شاركتها قبل وفاتها

قبل ساعات قليلة من وفاتها، شاركت المؤثرة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة (Stories) في إنستغرام، حيث قامت بتنظيف منزلها، وقالت: "لقد انخفض وزني إلى 44 كيلوغراماً. لا أستطيع أن آكل، أنا لست جائعة، لقد وجدت خلطات شهية على الإنترنت، والفيتامينات لم تعد تجعلني أشعر بالجوع".











وتابعت: "يقول طبيبي إن الأكل فجأة سيؤثر بي. لا أستطيع أن آكل على الإطلاق، أعتقد أن وزني سيصبح 43 كيلو غداً و40 كيلو في أسبوع، يجب أن أكتسب الوزن بشكل عاجل". وكالات







