وفاة مؤثرة تركية إثر سقوطها من الطابق الخامس.. تركت رسالة خطية خلفها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت وفاة المؤثرة التركية كوبرا أيكوت، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد الحديث عن انتحارها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس من منزلها في مدينة إسطنبول.
وتزعم وسائل إعلام تركية أن كوبرا (26 عاماً) تركت رسالة خطية، قبل سقوطها من الدور الخامس، مُعلنة أسباب قرارها، قائلة: "لقد قفزت بمحض إرادتي... لأنني لا أريد أن أعيش بعد الآن.. لقد كنت جيدة كثيراً مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أشعر بالتحسن".
وأضافت: "العيش كشخص جيد لم يكسبني أي شيء، كن أنانياً في هذه الحياة، وستكون سعيداً، كنت أموت منذ أيام، ولم يرني أحد، سأذهب لأنني أحب نفسي كثيراً وأفكر بنفسي".
(الرسالة وفقاً لوسائل إعلام تركية)
وكانت كوبرا حصدت تفاعلاً واسعاً عبر الـ "سوشيل ميديا"، بعد إحيائها حفل زفافها العام الماضي من دون عريس، إذ قالت حينها: "لا أحد يستحقني... لا أستطيع العثور على عريس مناسب لنفسي".
وبعد إبلاغ أمن الموقع عن الحادث، أرسلت الشرطة عدداً كبيراً من عناصرها، وفرق التحقيق في مسرح الجريمة، والفرق الطبية إلى مكان الحادث.
ونقلت أيكوت إلى المشرحة، بعد إعلان الفرق الصحية وفاتها.
آخر لقطات شاركتها قبل وفاتها
قبل ساعات قليلة من وفاتها، شاركت المؤثرة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة (Stories) في إنستغرام، حيث قامت بتنظيف منزلها، وقالت: "لقد انخفض وزني إلى 44 كيلوغراماً. لا أستطيع أن آكل، أنا لست جائعة، لقد وجدت خلطات شهية على الإنترنت، والفيتامينات لم تعد تجعلني أشعر بالجوع".
وتابعت: "يقول طبيبي إن الأكل فجأة سيؤثر بي. لا أستطيع أن آكل على الإطلاق، أعتقد أن وزني سيصبح 43 كيلو غداً و40 كيلو في أسبوع، يجب أن أكتسب الوزن بشكل عاجل". وكالات
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