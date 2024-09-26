وزير الثقافة: الأردن أول دولة عربية أقرت قانون حق الحصول على المعلومات

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف الرواشدة خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل افتتاح ورشة عمل“نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات” والتي نظمها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع“معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن” وتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن هذه ورشة العمل الثانية حول حق الحصول على المعلومات للعام الحالي، حيث تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول، على المعلومات الذي تحتفل به الدول في الثامن والعشرين من أيلول في كل عام إيماناً منها بأهمية هذا الحق للدول والمواطنين على حد سواء، كما جاءت بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.



ودخوله حيز النفاذ في شهر نيسان الماضي من أجل التأكيد على دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون.



وأشار في الجلسة الافتتاحية التي حضرها المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة، الى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية.



وبين أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تم إقرار التعديل الأخير عليه في آذار 2024 حتى يكون قانوناً عصرياً يتواءم مع متطلبات المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وتعد من أهم حقوق الانسان.



كما بين انه يرتبط بــ(بروتوكولات) تنفيذية التي قامت الحكومة باقرارها استباقياً في نهاية 2020 وألزمت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بالعمل بما ورد فيها من أجل إعداد وبناء كوادر مؤهلة لإنفاذ القانون حين إقراره، وقد عمل مجلس المعلومات من خلال المكتبة الوطنية ومنذ بداية عام 2022 ببناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال الحق في الحصول على المعلومات حيث تم عقد 56 دورة تدريبية منذ ذلك الحين تم من خلالها تدريب 1347 من 160 وزارة ومؤسسة وهيئة ودائرة وجامعة ومركزاً ثقافياً وقوات مسلحة.



من جهته، بين الدكتور العياصرة، أن هذه الورشة تهدف الى عرض التعديلات التي تمت أخيرا على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على المهام والمسؤوليات الموكلة الى مسؤولي ومنسقي المعلومان إضافة الى التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به منسقو المعلومات في التنفيذ الفعال للقانون.



وأشار إلى أن“المكتبة” عقدت منذ عام 2022 ، نحو 56 دورة تدريبية ضمن البرنامج التدريبي والتأهيلي“مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات” شارك فيها 1347 متدربا ومتدربة من موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.



وتحدث في الجلسة الافتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) رئيس وحدة الحوكمة المنفتحة في المنظمة ديفيد جوسمان الذي نوه بتعاون الحكومة الأردنية مع المنظمة في هذا المجال منذ ما يزيد على 10 سنوات، لافتا الى أن هذا التعاون يسهم بتعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي بدوره ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية الوطنية في الاردن.



وأكد جوسمان، أن المنظمة ستستمر بدعم جهود الاردن بتعزيز منظومة حق الحصول على المعلومات.



وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان“الحصول على المعلومات في الاردن: مهام ومسؤوليات منسقي المعلومات”، سلط الدكتور العياصرة الضوء على التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، كما استعرض المهام والمسؤوليات الموكلة الى منسقي المعلومات وفقا للقانون المعدل لعام 2024 وبروتوكول اجراءات انفاذ القانون.



أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان“تبادل المعرفة: الممارسات الفضلى في الوصول الى المعلومات” استعرضت فيها محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والقمية والمنفتحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماريا ياسكال، عددا من التجارب الدولية في هذا الشأن.



كما سلطت الضوء على أهمية الوصول الى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.



وفي المحور الأخير من الورشة عقدت جلسة حوارية بعنوان“دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن” شارك فيها الدكتور العياصرة والناطق الاعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات وممثلة عن وزارة التربية والتعليم شيرين الدويك وأدارتها مديرة العلاقات العامة والاعلام في“المكتبة” امين سر مجلس المعلومات إنعام مطاوع.



وتناولت الجلسة كيفية تنقيذ قانون حق الحصول على المعلومات بشكل فعال من اجل تعزيز الشفافية في الأردن، والخطوات المقبلة، والتحديات التي قد يتم مواجهتها أثناء التنفيذ. بترا