الأميرة عالية الطباع ترعى حفل تكريم المدارس الفائزة بمبادرة سنبلة 2024



وتهدف المبادرة إلى غرس الوعي البيئي لدى المعلمين والطلاب ودفعهم إلى تبني سلوكيات صديقة للبيئة واقتراح حلول مبتكرة للتحديات والمعوقات التي قد تواجههم ووضع الحلول اللازمة وتنفيذها على أرض الواقع لأجل تمكينهم لقيادة التغيير نحو مستقبل أفضل تبدأ من مدارسهم.



وكان قد شارك في سنبلة هذا العام ( ١٥٠٠) مدرسة ، وما يقارب (١٢٠٠٠) معلم ومعلمه سجلوا على منصة سنبلة وحوالي (٢٠٠٠٠) معلم ومعلمة شاركوا وحصلوا على تدريبات سنبلة من المنهجية والمهارات الحياتية. وتم تنفيذ على أرض الواقع (١٥٠٠) مشروع من مختلف المديريات في أنحاء المملكة. تأثر من المشاريع (٣٥٠٠٠٠) طالب وطالبة. وبناء على لجنة التقييم تم اختيار (105) مشروع فائز من مختلف مديريات المملكة.



واثنى الدكتور أحمد المساعفة مدير إدارة التعليم على مبادرة سنبلة ودورها البارز والفعال في تنمية العمل الجماعي التطوعي مع المدارس والمجتمع المحلي والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق التطورات والتحديثات التي تمت في المدارس من خلال اشرافهم على المشاريع التي نفذها المعلمين والمعلمات وقال :" ان وزارة التربية والتعليم تشيد بمثل تلك المبادرات التي تنمي المهارات وتبسط التحديات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ونفخر بأصحاب الكفاءات من معلمينا الاعزاء وبإنجازاتهم وبما حققوه في مدارسهم فهم انموذجا محوريا رائعا لبناء ورفعة الوطن الحبيب.



وبدوره قال ماهر قدورة مؤسس الجود للرعاية العلمية: "لقد حققنا تشاركية مهمة مع المعلمين والمعلمات من خلال مساندتهم والإشراف عليهم والكشف عن قدراتهم المتميزة وتحفيزهم على العمل من اجل تهيئة البيئة المدرسية بما يعود بالنفع على الجميع من خلال إمكانيات بسيطة حققت الانجاز المطلوب"

واكد قدورة أن من أهم الفوائد التي يقدمها العمل التشاركي تنمية المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية، وروح التعاون والعمل الجماعي بين المعلم والطالب والمجتمع المحلي على المستوى الوطني.



وقدم قدورة شكره للبنك العربي الداعم الاستراتيجي وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة الداعم الذهبي على ما قدموه من تعاون انعكس بشكل إيجابي على تنمية البيئة التعليمية.

وخلال الحفل، تحدث عدد من المعلمين والمعلمات الذين فازت أفكارهم الريادية في إطار المبادرة، وعرضوا الآثار الإيجابية للمبادرة على الهيئات التدريسية والطلبة، ودورها في مساعدتهم بالتغلب على بعض التحديات في البيئة المدرسية.