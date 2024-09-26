حفل توقيع المجموعة الشعرية راعية الغمام للشاعر أنور الشعر

وأشاد راعي الحفل الدكتور صلاح جرار بتجربة الدكتور أنور الشعر الأكاديمية والشعرية والروائية والنقدية. مشيرًا إلى أن الشاعر نوّع في أسلوب قصائده بين قصيدة الشطرين وقصيدة التفعيلة، وأجاد الوصف بصور فنية رفيعة المستوى عبّر بها عما يحدث في غزة وفلسطين من مجازر بشرية وإبادة جماعية، وعبر عن بطولات المقاومة الباسلة التي يواجهها العدو في غزة وجنين وسائر الأراضي المحتلة من فلسطين.

وألقت المهندسة قمر النابسي نائبة رئيس منتدى البيت العربي الثقافي كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدمت مباركة للشاعر بمنجزه الإبداعي، مثمنة الدور الثقافي الذي قدمه ويقدمه الدكتور أنور الشعر في مسيرته الأكاديمية والشعرية والروائية والنقدية.



وبدوره قدم الناقد الدكتور ناصر شبانة قراءة نقدية واصفا فيها شخصية الشاعر أنور الشعر، فقال: "أنور الشعر شخصية تتسم بالشغف والدأب، متعدد المواهب، متنوع الاهتمامات، غزير النتاج، وهو على ذلك حميد الخصال، كريم المناقب، ذو أدب جم، وحسن معشر، صفيُّ الوداد، كثيرُ الاعتدال والسماحة، بعيدٌ عن التعصب والتشنج، يتَّسم بحسن الظنّ، ومحبة الكلّ، ذو خطاب وسطي هادئ، ولسانٍ عذب يانع، تشعر بالدفء حين تجلس معه، وبالمودة حين تحدثه، وبالأمان حتى حين تخاصمه".



وتابع حديثه :لعل كل تلك السماتِ شديدةُ الاتصال بتجربته الشعرية، وتنعكس ملامحها على نصوصه وقصائده، فثمة تصالحية عجيبة في أسلوب كتابته، فهو على سبيل المثال لا يتحيز لشكل ما من أشكال الكتابة الشعرية، ولا يتعصب لطريقة ما، ولا ينكر على سواه ما استكره من طرائق الكتابة، فراح في مجموعته الأخيرة التي نحتفي بها "راعية الغمام" يكتب قصيدة الشطرين وكأنه لا يعرف سواها، لكنه يفاجئنا بعد بضع صفحات بقصائد على نمط التفعيلة، ونلفيه يكتب القصيدة الطويلة والمقطعة القصيرة والرباعيات، كل ذلك دون أن تشعر بالتناقض،



وأضاف الدكتور شبانه: الأسلوب واحد، وطريقة التعاطي مع المفردة الشعرية وتقنيات النص واحدة. وعن قصائد هذه المجموعة الشعرية (راعية الغمام).

وأشار الناقد للمؤلف: هو هكذا الشاعر أنور الشعر.. يريد للقصيدة في مجموعته الجديدة أن تكون رصاصةً في بيت النار، لا تختلف كثيرًا عن رصاصة المقاوم، فالقصائد عنده أشبه بعبواتِ شُواظ التي تفجر أعتى الدبابات وناقلاتِ الجند، غيرَ عابئ بما قد يقوله النقاد من قول مكرور بشأن المباشرة والخِطابة، وشحوب المجاز، ووضوح الفكرة، فحين تكون فكرةُ الانحياز إلى الحق بوضوح فكرة القتال ضد الباطل يغدو كلام النقاد كثرثرة المعلق الرياضي التي مهما أجادها معتمدًا على قوة صوته، أو براعته في التأثير في الجمهور؛ فإنه لن يتمكن من تغيير النتيجة.



ويرى الناقد شبانة أنّ قصيدة أنور الشعر يختلط فيها العام بالخاص، والأنوثة بالرجولة، ورائحة الياسمين بدخان البنادق، والألمُ الفاجع، بالعشبِ الطالع من شقوق الصخر، في خلطة سرية تجعلها تراوح بين اليأس والأمل، ويبدو عنوان المجموعة "راعية الغمام" وهو يُشهر تاء التأنيث في وجه الخصوم، لتبدو المرأة حاضرة فيه وفي كل القصائد، بوصفها التجليَ الأروع لاستنبات المقاتلين، وتأسيس مدرسة الفداء، وهو ما برعت فيه المرأة الغزية، التي تستمطر السماء الحبلى بالغمام، وكأنها في تناص خفي مع أنشودة السياب المطرية تتلو تراتيلَ صلاة الاستسقاء، لعلَّ المطر ينهمرُ بغزارة، ويمحو آثار القدم الهمجيّة.





كذلك قدمت الناقدة الدكتورة جمانة السالم قراءة موضحة فيها: أن قارئ قصائد (راعية الغمام) لا يملك إلا أن يستشعر أنفاس شعرائنا الأوائل، وهم يتغنّون بانتصارات المسلمين على جيوش المغول، والتّتار، والصليبيّين، يستحضر شاعرنا ألفاظها المعبّرة الجزلة، وصورها الديناميّة الحيّة: لونًا، وصوتًا، وحركة، يُطعّمها من معجمه الشعريّ الغنيّ بلغة العصر وبمصطلحات المرحلة، ويطوّع أبياتها موسيقيًّا بإيقاعات خارجيّة جليّة، أو داخليّة خفيّة، تصنع تشكيلات فنيّة عديدة مدهشة، يحمّلها الشاعر الشَّعر مشاعر جيّاشة، وعواطف دينيّة، ووطنيّة، وقوميّة، وإنسانيّة، يُبرِز كلًّا منها في مكانها الصحيح، وفي سياقها المناسب.



وبينت الناقدة السالم إلى ان من ينعم النظر في قصائد المجموعة يدرك أنّ الشاعر أنور الشعر ما ينفكّ حريصًا كما أسلفت على توظيف مفردات المرحلة وتراكيبها بقدرة إبداعيّة فائقة، يمجّد فيها معجم الطوفان؛ فهنا – مثلًا - قصيدة عنوانها (إنه الصفر) يتغنى فيها بمسافة الصفر التي يضرب الأبطال منها عدوّهم.

وفي لوحات (مرايا الطوفان) ومشاهدها يرى كلّ نفسه: العدوّ والصديق، والمنافق والصادق، والخائن والنّزيه، والمتّهم والبريء، والظالم والمظلوم، وكلّ يلقى على لسان شاعرنا ما يستحقه؛ فيَظهر غيظ وحقد، مقابل إعجاب وفخر، وتطفو شماتة وسخرية، مقابل تصبّر وبشارات، وتنكشف مشاعر صدمة بخذلان الأخوة (بنو أبي)، مقابل ثقة بـ (أسمى الرجال). وفي هذه القصيدة نفسها كما في (وقيعة عز) يوثق الشاعر من جديد تاريخ الحدث الذي يشكل بداية ونهاية، ويقسم على ذلك بقوله:

"لعَمري وقيعةُ عزّ أعزّتْ عزيزًا، أذلّت خذولا ذليلا".



أمّا (رباعيات الطوفان) فأكرمْ بها قصيدة هادرة هدير بحور الشعر العربيّ التي جُمعت فيها، ونُظمت عليها لوحاتها العشر بعناوين مختلفة، ومضامين متنوعة! يجمع بينها أنها تصوّر عن كثب تفاصيل المعارك على أبواب الأنفاق، يقودها (أُسْد حفاة) هم جند الله في الحرب، فيناجيه الشاعر أن يحفّهم وينصرهم وهو الرحمن العادل الذي يعبدونه ويخلصون في طاعته.



