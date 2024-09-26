نجمة مسلسل The Crown تثير جدلا بتغطية رأسها بما يشبه كوفية فلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت الممثلة الأسترالية ونجمة مسلسل "The Crown" إليزابيث ديبيكي جدلا في عرضها بأسبوع الموضة في باريس بعد ارتدائها غطاء للرأس على شكل كوفية فلسطينية.
وارتدت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي كوفية فلسطينية في عرضها بأسبوع الموضة في باريس وأثارت الجدل على مواقع التواصل.
وحضرت النجمة التي لعبت دور الأميرة ديانا في مسلسل "The Crown" عرض العلامة التجارية "Dior". وظهرت أمام الكاميرات بمعطف أسفل الركبة مع تنورة بيضاء وحذاء أسود بكعب منخفض.
ووضعت النجمة البالغة من العمر 34 عاما وشاحا على شكل كوفية فلسطينية، وربطته تحت ذقنها.
وأعرب بعض مستخدمي منصة "إكس" وقراء المنشور على الإنترنت في تعليقاتهم عن تقديرهم لظهور الفنانة.
وعلق أحد المستخدمين: "إنها تبدو مذهلة.. حجاب الرأس أنيق، من الجميل أن ترى شخصا يرتدي ملابس كاملة!".
وأضاف آخر: "تبدو متهالكة لكنها إليزابيث ديبيكي. وجهها يناسب كل الملابس لكنني أتفق على أنها تستحق الأفضل".
وكتب مستخدم: "إنها تبدو وكأنها تجاوزت 50 عاما، إنها سيدة ساحرة، وهذا الأسلوب مثير للاشمئزاز.. لماذا ترتدي ملابس امرأة عجوز؟".
وفازت الممثلة إليزابيث ديبيكي في وقت سابق، بجائزة أفضل ممثلة في سلسلة حلقات درامية عن دورها في مسلسل The Crown، والذي جسدت خلاله شخصية الأميرة ديانا سبنسر والدة الأميرين وليام وهاري، نجلي ملك بريطانيا. RT
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