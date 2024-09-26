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نجمة مسلسل The Crown تثير جدلا بتغطية رأسها بما يشبه كوفية فلسطينية

9/26/2024 4:55:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت الممثلة الأسترالية ونجمة مسلسل "The Crown" إليزابيث ديبيكي جدلا في عرضها بأسبوع الموضة في باريس بعد ارتدائها غطاء للرأس على شكل كوفية فلسطينية.
وارتدت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي كوفية فلسطينية في عرضها بأسبوع الموضة في باريس وأثارت الجدل على مواقع التواصل.


وحضرت النجمة التي لعبت دور الأميرة ديانا في مسلسل "The Crown" عرض العلامة التجارية "Dior". وظهرت أمام الكاميرات بمعطف أسفل الركبة مع تنورة بيضاء وحذاء أسود بكعب منخفض.

ووضعت النجمة البالغة من العمر 34 عاما وشاحا على شكل كوفية فلسطينية، وربطته تحت ذقنها.


وأعرب بعض مستخدمي منصة "إكس" وقراء المنشور على الإنترنت في تعليقاتهم عن تقديرهم لظهور الفنانة.


وعلق أحد المستخدمين: "إنها تبدو مذهلة.. حجاب الرأس أنيق، من الجميل أن ترى شخصا يرتدي ملابس كاملة!".

وأضاف آخر: "تبدو متهالكة لكنها إليزابيث ديبيكي. وجهها يناسب كل الملابس لكنني أتفق على أنها تستحق الأفضل".

وكتب مستخدم: "إنها تبدو وكأنها تجاوزت 50 عاما، إنها سيدة ساحرة، وهذا الأسلوب مثير للاشمئزاز.. لماذا ترتدي ملابس امرأة عجوز؟".


وفازت الممثلة إليزابيث ديبيكي في وقت سابق، بجائزة أفضل ممثلة في سلسلة حلقات درامية عن دورها في مسلسل The Crown، والذي جسدت خلاله شخصية الأميرة ديانا سبنسر والدة الأميرين وليام وهاري، نجلي ملك بريطانيا. RT

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