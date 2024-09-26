خطوات هامة عند التسمم بمواد كيميائية

ويشير العالم، إلى أن التعامل بصورة غير صحيحة مع المواد الكيميائية وخاصة المبيدات الحشرية قد تكون له عواقب وخيمة لأن بعضها له مفعول سريع وتسبب تسمما شديدا والوفاة خلال بضعة دقائق فقط.



ويقول: "يحتوي سم الفئران كقاعدة عامة على سموم قوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك تسبب الوفاة في غضون ساعات أو حتى دقائق".



ويضيف: "عند الشعور بالتسمم يجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف لأن المساعدة الطبية السريعة مهمة جدا وقد تكون حاسمة في إنقاذ حياة المصاب. كما يجب إبلاغ الطبيب بجميع البيانات اللازمة- نوع الطعام ومصدره ومن الضروري الحفاظ على بقايا الطعام وعلبته أو غلافه لأنها قد تكون لامست السم، ما يساعد على تحديد سبب التسمم بسرعة".



ويشير إلى أن سرعة الوفاة تعتمد على عدة عوامل: نوع السم، كميته، طريق دخوله الجسم وحساسية الشخص للمواد السامة والعمر والحالة الصحية. كما من الضروري تخزين المواد السامة في عبواتها الأصلية، وفي أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. RT



المصدر: Gazeta