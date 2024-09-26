نصائح للتخلص من الكرش

MENAFN - Alghad Newspaper)ويشير الدكتور أندريه زولوتاريوف خبير التغذية الرياضية، إلى أن "طوق النجاة" في مقدمة البطن يسمى "بطن الكورتيزول"، لأن ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد) هو أحد أسباب ظهوره. فكيف يمكن التخلص منه؟وفقا له، للكورتيزول مضادات- هرمونات السعادة والرضا - الدوبامين والسيروتونين. لذلك النصيحة الأولى هي الاستمتاع بالحياة: التجوال والتنزه والتواصل مع الأصدقاء ومشاهدة الأفلام وغير ذلك.



أما النصيحة الثانية، فتتضمن ممارسة نشاط بدني خفيف يشمل العضلات، للرجال تمرين الضغط وللنساء - القرفصاء.



تمرين الضغط

وتتضمن النصيحة الثالثة، اتباع تغذية صحيحة. يجب استبعاد السكر والأطعمة الغنية بالدهون السيئة، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية والإكثار من شرب الماء. والأهم هو عدم تناول الطعام بسرعة، بل يجب مضغه جيدا ما لايقل عن 20 مرة. كما يجب استبعاد الكافيين والكحول، لأنهما يحفزان إنتاج الكورتيزول.RT