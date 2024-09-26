هل يساعد الوقوف على حرق السعرات الحرارية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كثيراً ما نقف خلال نشاطنا اليومي لأداء بعض المهام، سواء في المنزل أو العمل، و يطرح البعض سؤالاً: هل الوقوف يساعد في عملية حرق السعرات الحرارية أم لا؟
ووفق موقع ((فيري ويل هيلث)) الطبي، فإن الإكثار من الحركة خلال نشاطك اليومي عن طريق تقليل وقت الجلوس يعد طريقة بسيطة، ولكنها قوية لتحسين صحتك بشكل عام.
ولفت الموقع إلى أننا قد نشعر بتحسن، مثل زيادة الطاقة أو الحالة المزاجية بمجرد القيام بنزهة قصيرة. وللحصول على الفوائد الصحية للوقوف بالنسبة لحرق السعرات الحرارية، نصح الموقع بأداء 30 دقيقة من التمارين يومياً لمدة 5 مرات في الأسبوع، وقال: ((سوف يصبح قلبك ورئتاك وعضلاتك وحتى دماغك في حالة أفضل إذا اتخذت خطوات صغيرة للانتقال من حالة الخمول إلى النشاط)).
وأشار إلى أن الجسم يحرق السعرات الحرارية، سواء في حالة الراحة أو أثناء النشاط، ولكن كلما زاد استخدام عضلاتك حتى أثناء الوقوف فقط زاد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.
وقال إن إضافة المزيد من النشاط إلى يومك يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة، ولتحقيق فقدان الوزن، يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله من خلال الطعام.
وذكر أن الحركة يمكن أن تقلل من المخاطر الصحية، إضافة إلى فقدان الوزن والدهون.
وأشار إلى أن جسمك يحرق السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة للحفاظ على الوظائف الحيوية، مثل التنفس ونبض القلب والدورة الدموية والهضم، ولكن يزيد إشراك العضلات من احتياجاتك من الطاقة، ما يؤدي إلى حرق مزيد من السعرات الحرارية.
وفي حالة الوقوف، فأنت تحرك عضلاتك، وهو ما يساعد على حرق سعرات أكثر قليلاً مقارنة بالجلوس، وهذا إضافة إلى السعرات الحرارية التي تحرقها في النهوض من الجلوس إلى الوقوف، وإذا كنت تقف أكثر من الوقت الذي تجلس فيه يومياً، فإن هذا الاختلاف الصغير يمكن أن يضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية المحروقة بمرور الوقت، وهو ما أكدته دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.
وقال الموقع إن حرقك للسعرات الحرارية من خلال الحركة يعتمد على عمرك ووزنك وجنسك وطولك.
وقدم الموقع نصيحة لزيادة مدة الوقوف، مثل إذا كانت لديك وظيفة مكتبية، فيمكن استخدام مكتب قابل للارتفاع والانخفاض للتغيير من الجلوس إلى الوقوف أثناء العمل، ولكنه أكد أن الأنشطة الأكثر حركة ترفع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس، وهذا يزيد من حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر مقارنة بالوقوف أو الجلوس.
ولفت إلى المخاطر الصحية المترتبة على عدم الحركة والجلوس لوقت طويل، مثل احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو مرض السكري أو النوبة القلبية.-(وكالات)
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