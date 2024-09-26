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أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى السبت

9/26/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الأحد، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في اغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 ، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 36 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 20, وفي الأغوار الشمالية 37 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.-(بترا)

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