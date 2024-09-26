أجيال السلام تستعرض خطتي عمل بقيادة شباب الكرك والسلط في ختام برنامج ثقة



واستعرض بعض الشابات والشباب - خلال حفل الاختتام - خطط العمل التي وضعوها خلال مراحل البرنامج تلبيةً للاحتياجات الشبابية والمجتمعية في كل من محافظتي البلقاء والكرك.



وقد ركزت خطة عمل محافظة البلقاء الشبابية على إطلاق برنامج زمالة لضمان إشراك الشباب بشكل مستدام في العمل البلدي من خلال إنشاء مساحة شبابية داخل بلدية السلط الكبرى وتوعية الشباب بمسؤوليات عمل الإدارة المحلية. في حين ركز شابات وشباب محافظة الكرك في خطتهم على تطوير القطاع السياحي في المدينة ودعم المعالم السياحية المختلفة وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.



وكانت هيئة أجيال السلام قد أطلقت برنامج ثقة في شهر كانون الثاني من هذا العام بدعم من منظمة بورتيكوس الهولندية، وبالشراكة مع بلديتي السلط الكبرى والكرك الكبرى. وقد ضم البرنامج 36 قائدة وقائدًا شبابيًا من مختلف الجنسيات في محافظتي الكرك والبلقاء وعدداً من العاملين في البلديتين، وذلك بهدف توفير مساحة للحوار بين الشباب والعاملين في البلديات من أجل المشاركة في صنع القرار والاستجابة لأولويات المجتمع وتطلعاتهم.



بدأ البرنامج أنشطته بتدريبات متخصصة حول الحوار التحويلي بين القادة الشباب والعاملين في البلديتين، وتضمن ورش عمل وجلسات متابعة في الحوار وتحليل وصياغة السياسات العامة، ونتج عنه خطتا عمل بقيادة الشباب تضمنتا مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ.



من جهتها قالت لما الحطاب، الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام: "تتنوع الأدوات التي نتبنّاها من أجل دعم رسالتنا في بناء السلام على مستوى المجتمعات المحلية، ومنها الرياضة والفن والتمكين وكسب التأييد والإعلام.

في هذا البرنامج تم استخدام أداة الحوار من أجل السلام، وكان هدفها تفعيل أُسس النقاش والتفاعل وتجاوز النزاعات بين فئتي الشباب والمسؤولين في البلديات، وبالتالي تعزيز دور الشباب في الاستجابة لتطلعات مجتمعاتهم وأقرانهم الشباب".

وأضافت: "فخورون بالعمل الذي قدمه الشباب وتفاني العاملين بلديتي الكرك والسلط وتفاعلهم مع الشباب خلال مراحل البرنامج المختلفة، وبخطتي العمل المدروستين بدقة. نأمل أن تُطبّق هذه الخطط على أرض الواقع، وأن يكون برنامج "ثقة" قد ساهم في تمكين الشباب والمسؤولين الحكوميين لتعزيز سبل التعاون والحوار الإيجابي بينهم، وبناء جسور الثقة".



من جانبه قال عبد الرزاق الخليفات مدير الشؤون الادارية لبلدية السلط، انه كان لتنفيذ برنامج ثقة في بلدية السلط اهمية كبيره، حيث اتاح للبلدية فرصة الوصول الى شباب من مختلف الجنسيات في البلدية، وتمكينهم من اكتساب مهارات القيادة والحوار لتعزيز دورهم الفاعل في مجتمعاتهم وزيادة مشاركتهم المدنية.



في حين اشارت ساجدة الرهايفة المدير التنفيذي لبلدية الكرك الكبرى انه اهم ما تم تحقيقه من خلال برنامج ثقة، هو انشاء مساحة آمنة للشباب ضمن الدارة الثقافية التابعة لبلدية الكرك الكبرى وأضافت انه تمثل هذا الانجاز في توفير حاضنة للشباب تتيح لهم الفرصة عن التعبير عن افكارهم وتطلعاتهم. "انها ليست مجرد مكان للتجمع، بل رمز لالتزام بلدية الكرك بدعم الشباب وتوفير الادوات التي تمكنهم من احداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم.







