عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني ليلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 في غارة إسرائيلية استهدفت ليلا مناطق البقاع وجنوبي لبنان .
وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت.بان غارة إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى سكنيا مأهولا في بلدة الكرك في قضاء زحلة، ما أدى الى سقوط 12 شهيدا ،في حصيلة أولية،غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.
كما استشهد تسعة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم ، في بلدة شعث في البقاع.
و أضاف المصدر ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غاراته صباح اليوم بلدات خربة سلم وتولين وطير دبا في الجنوب.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني امس، 20 شهيدا و88 جريحا في محافظة النبطية، و18 شهيدا و183 جريحا في محافظة الجنوب"، بحسب وزارة الصحة اللبنانية .
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