Thursday, 26 September 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني ليلا

9/26/2024 4:55:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 في غارة إسرائيلية استهدفت ليلا مناطق البقاع وجنوبي لبنان .


وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت.بان غارة إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى سكنيا مأهولا في بلدة الكرك في قضاء زحلة، ما أدى الى سقوط 12 شهيدا ،في حصيلة أولية،غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.


كما استشهد تسعة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم ، في بلدة شعث في البقاع.


و أضاف المصدر ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غاراته صباح اليوم بلدات خربة سلم وتولين وطير دبا في الجنوب.


وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني امس، 20 شهيدا و88 جريحا في محافظة النبطية، و18 شهيدا و183 جريحا في محافظة الجنوب"، بحسب وزارة الصحة اللبنانية .

MENAFN26092024000072011014ID1108717444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث