عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني ليلا



وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت.بان غارة إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى سكنيا مأهولا في بلدة الكرك في قضاء زحلة، ما أدى الى سقوط 12 شهيدا ،في حصيلة أولية،غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.



كما استشهد تسعة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم ، في بلدة شعث في البقاع.



و أضاف المصدر ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غاراته صباح اليوم بلدات خربة سلم وتولين وطير دبا في الجنوب.



وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني امس، 20 شهيدا و88 جريحا في محافظة النبطية، و18 شهيدا و183 جريحا في محافظة الجنوب"، بحسب وزارة الصحة اللبنانية .