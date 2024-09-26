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غوتيريش يبحث مع لجنة عربية إسلامية حل الدولتين

9/26/2024 4:55:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اجتمع الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم الخميس باعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.


وقال بيان اممي ان غوتيريش "ناقش مع اللجنة الوزارية على وجه الخصوص الحرب في غزة والجهود المبذولة لدفع حل الدولتين".


وتشمل اللجنة وزراء خارجية كل من الاردن والسعودية ومصر وفلسطين واندونيسيا بالاضافة الى أمين منظمة التعاون الإسلامي.-(بترا)

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