غوتيريش يبحث مع لجنة عربية إسلامية حل الدولتين

غوتيريش يبحث مع لجنة عربية إسلامية حل الدولتين
التاريخ
9/26/2024 4:55:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اجتمع الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم الخميس باعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وقال بيان اممي ان غوتيريش "ناقش مع اللجنة الوزارية على وجه الخصوص الحرب في غزة والجهود المبذولة لدفع حل الدولتين".
وتشمل اللجنة وزراء خارجية كل من الاردن والسعودية ومصر وفلسطين واندونيسيا بالاضافة الى أمين منظمة التعاون الإسلامي.-(بترا)
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