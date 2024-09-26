إعلام رسمي: مقتل عائلة بأكملها في بعلبك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد عائلة بأكملها جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة شعث بقضاء بعلبك شرقي لبنان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "إجمالي 200 ألف شخص نزحوا في لبنان منذ أن بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل قبل نحو عام"، مشيرا إلى أن 111696 شخصا نزحوا منذ أكتوبر 2023.
وأشار المكتب إلى أنه منذ يوم الاثنين الماضي، استشهد ما يقرب من 600 شخص، بمن فيهم 50 طفلا و94 امرأة، وما يقرب من 1700 شخص أصيبوا في جميع أنحاء لبنان، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية.
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