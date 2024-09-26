إعلام رسمي: مقتل عائلة بأكملها في بعلبك



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "إجمالي 200 ألف شخص نزحوا في لبنان منذ أن بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل قبل نحو عام"، مشيرا إلى أن 111696 شخصا نزحوا منذ أكتوبر 2023.



وأشار المكتب إلى أنه منذ يوم الاثنين الماضي، استشهد ما يقرب من 600 شخص، بمن فيهم 50 طفلا و94 امرأة، وما يقرب من 1700 شخص أصيبوا في جميع أنحاء لبنان، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية.