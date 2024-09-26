مساعد صوتي جديد في تشات جي بي تي



قالت الشركة، إنها بدأت في طرح الخدمة، المعروفة باسم الوضع الصوتي المتقدم، لمشتركي ((تشات جي بي تي بلس))، ومستخدمي خدمة ((تشات جي بي تي تيم)) للشركات. وقالت الشركة إن مستخدمي خدمتي ((إنتبرايز)) (Enterprise)، و((إديو)) (Edu) المدفوعتين سيبدآن في الوصول إلى تلك الميزة الأسبوع المقبل.



وكانت ((أوبن إيه آي)) كشفت عن المساعد الصوتي لأول مرة في مايو، حيث أظهرت كيف يمكنه الرد بسرعة على المطالبات المكتوبة والمرئية بصوت منطوق. ولكن في الشهر التالي، أجلت الشركة إطلاق تلك الميزة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالسلامة. وفي يوليو، طرحتها لعدد محدود من عملاء ((تشات جي بي تي بلس)).



وأوضحت ((أوبن إيه آي)) أن المنتج لن يكون قادراً على محاكاة الطريقة التي يتحدث بها الآخرون. وقالت الشركة أيضاً إنها أضافت مرشحات جديدة للتأكد من قدرة البرنامج على اكتشاف ورفض بعض طلبات إنشاء موسيقى أو أشكال أخرى من الصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر.



مع ذلك، يفتقر المساعد الصوتي الجديد إلى بعض القدرات التي كانت ((أوبن إيه آي)) أظهرتها سابقاً. على سبيل المثال، لا يستطيع برنامج الدردشة حالياً الوصول إلى ميزة ((رؤية الكمبيوتر))، التي تسمح له بتقديم تعليقات منطوقة حول حركات رقص الشخص عن طريق استخدام كاميرا هاتفه الذكي.



وكجزء من التوسع في الطرح، قالت ((أوبن إيه آي)) إنها تضيف خمس أصوات جديدة إلى الميزة، ليصل العدد الإجمالي للاختيارات الصوتية المتاحة للمستخدمين إلى تسعة، مع خيارات تحمل أسماء غامضة متعلقة بالطبيعة مثل ((آربور)) (Arbor) و((سبروس)) (Spruce) و((مابل)) (Maple).