أسعار النفط تواصل الهبوط الحاد مع ترقب إنتاج ليبيا والسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط تراجعها بعد تقرير قال إن السعودية مستعدة للتخلي عن هدف لسعر النفط عند
100 دولار وتوصل الفصائل الليبية إلى "تسوية" بشأن قيادة البنك المركزي
للدولة العضو في أوبك، مما يفتح الطريق أمام عودة بعض إنتاج الخام إلى
الأسواق.
تم تداول خام برنت عند 71.62 دولاراً للبرميل، بتراجع نسبته 2.5% بعد
انخفاضه 2.3% في تعاملات أمس، كما انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة
مماثلة إلى أقل من 68 دولاراً.
وقالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن المنطقتين
الشرقية والغربية في ليبيا "وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق" بشأن تعيين
مجلس إدارة البنك، مع حفل توقيع سيقام يوم الخميس.
واصلت أسعار النفط تراجعها بعد تقرير قال إن السعودية مستعدة للتخلي عن هدف لسعر النفط عند
100 دولار وتوصل الفصائل الليبية إلى "تسوية" بشأن قيادة البنك المركزي
للدولة العضو في أوبك، مما يفتح الطريق أمام عودة بعض إنتاج الخام إلى
الأسواق.
تم تداول خام برنت عند 71.62 دولاراً للبرميل، بتراجع نسبته 2.5% بعد
انخفاضه 2.3% في تعاملات أمس، كما انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة
مماثلة إلى أقل من 68 دولاراً.
وقالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن المنطقتين
الشرقية والغربية في ليبيا "وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق" بشأن تعيين
مجلس إدارة البنك، مع حفل توقيع سيقام يوم الخميس، نقلا عن بلومبرغ.
MENAFN26092024000072011014ID1108717439
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