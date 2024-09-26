أسعار النفط تواصل الهبوط الحاد مع ترقب إنتاج ليبيا والسعودية



تم تداول خام برنت عند 71.62 دولاراً للبرميل، بتراجع نسبته 2.5% بعد انخفاضه 2.3% في تعاملات أمس، كما انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى أقل من 68 دولاراً.

وقالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا "وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق" بشأن تعيين مجلس إدارة البنك، مع حفل توقيع سيقام يوم الخميس.

واصلت أسعار النفط تراجعها بعد تقرير قال إن السعودية مستعدة للتخلي عن هدف لسعر النفط عند 100 دولار وتوصل الفصائل الليبية إلى "تسوية" بشأن قيادة البنك المركزي للدولة العضو في أوبك، مما يفتح الطريق أمام عودة بعض إنتاج الخام إلى الأسواق.



تم تداول خام برنت عند 71.62 دولاراً للبرميل، بتراجع نسبته 2.5% بعد انخفاضه 2.3% في تعاملات أمس، كما انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى أقل من 68 دولاراً.

وقالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا "وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق" بشأن تعيين مجلس إدارة البنك، مع حفل توقيع سيقام يوم الخميس، نقلا عن بلومبرغ.

